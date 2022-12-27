Дочь украинской военной родной брат вывез в Россию: подробности

Военный медик Оксана проинформировала, что ее дочь, 11-летнюю Еву, без разрешения мамы отправили в РФ. Вовремя забрать дочь военная не смогла, потому что, находясь на войне, была ранена. Об этом информируют журналисты ТСН .

Военный медик вернула своего ребенка из России (фото из открытых источников)

Как рассказала женщина, она добровольно пошла служить в ряды ВСУ, когда девочке исполнилось 10 лет. Ребенок остался с матерью, а харьковчанка стала военным медиком.

В частности, в январе 2022 года Оксана была назначена старшим боевым медиком в роту огневой поддержки. Осенью недалеко от Бахмута женщина получила контузию.

"Десятого сентября попала в госпиталь. В госпитале и узнала, что моего ребенка уже нет в Украине. Его вывезли без моего ведома, без моего согласия", — говорит военная.

Дочь военной жила с бабушкой в городе Волчанск Харьковской области, это совсем рядом с границей с РФ. На русскую территорию уехал родной брат военной вместе с семьей. Это произошло во время деоккупации Волчанская, вместе со своей семьей он забрал и племянницу. В РФ он получил и русский паспорт.

Брат не согласился вернуть дочь в Украину, настаивал, чтобы ехала за ребенком на территорию Белгородской области. Сделать это украинская военная не могла, ведь сразу попала бы в плен.

Медикиня обратилась за помощью в полицию, указав в заявлении, что ее ребенка незаконно отправили и продолжают удерживать на территории РФ. Ее объявили в международный розыск, после этих обстоятельств ближайший родственник решил пойти навстречу сестре.

Девочку привезли домой волонтеры, отправлявшие из Анапы детей, которых с оккупированной Харьковщины отправили в летний лагерь. Однако три месяца не давали разрешения вернуться в Украину. Еву привезли домой по доверенности.

"Мы все переживали из-за того, что она служила в ВСУ. Однозначно они знали, что мама этой девочки в ВСУ. Она могла быть, возможно и есть, в списках каких-то контролях. И мы сильно переживали, что она границу не пройдет. Особенно, когда только поручения у нас есть", – рассказала волонтер Мирослава.

При этом в РФ оккупанты сейчас содержат 13 тысяч 613 украинских детей. Сейчас мать девочки уволилась в запас и будет уделять Еве большинство собственного времени.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский актер рассказал о мальчике , убитом оккупантами.

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