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Добровольно перешел на сторону России: бывший военный из Хмельницкой области воевал против ВСУ

Бывший военный из Хмельницкой области изменил присяге и перешел на сторону армии РФ

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представители Службы безопасности заочно объявили подозрение бывшему жителю Хмельницкой области Николаю Польному, ставшему изменником и добровольно перешедшему на сторону захватчиков РФ.

Добровольно перешел на сторону России: бывший военный из Хмельницкой области воевал против ВСУ

Украинский военный перешел на сторону россиян (фото из открытых источников)

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.


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Как здесь утверждают, в 2014 году военный отказался выполнять приказ командиров о передислокации и остался на территории временно оккупированного Крыма. В то же время, предатель получает российское гражданство РФ и добровольно продолжает служить в Росгвардии.

Как свидетельствует оперативная информация, с начала полномасштабного вторжения, Польный замечен в командировке на территории Херсонщины, где был участником боевых действий.

"В настоящее время он возглавляет "квартирно-эксплуатационную службу тыла воинской части 6914 Федеральной службы войск нацгвардии РФ". За "доблестную" службу неоднократно поощрялся и получал награды от самопровозглашенного премьер-министра российской оккупационной власти Крыма Аксенова".

Военнослужащему заочно объявлено подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ). Сейчас он скрывается от стражей порядка на временно оккупированной захватчиками территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в армии РФ создают новое "элитное" авиационное подразделение , — британская разведка. Авиационное подразделение будет называться "Шторм" и будет насыщено ударными вертолетами и истребителями. Более того, к выполнению "задач спецоперации" стремятся привлечь высококвалифицированных пилотов, отмечают в разведке.

Именно эта группа, по убеждению в Великобритании, будет выполнять главную миссию во время атак Украины с неба. Набор для пилотов будет осуществляться с "обещаниями" больших зарплат и премий, а преимущество будут иметь пилоты с опытом. Даже вышедшие на пенсию.



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