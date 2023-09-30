До полного уничтожения: у Путина сделали новое заявление о войне против Украины

Российские оккупанты будут вести войну с Украиной "до полного уничтожения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Соответствующим обещанием бывший президент России отметился в честь искусственного праздника, который 28 сентября узаконил указом Путин — "Дня воссоединения новых регионов с Россией".

"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий", — заявил Дмитрий Медведев.

Российский политик также намекнул, что вскоре Россия присоединит к себе еще больше украинских территорий, правда не уточнил, когда именно это может произойти.

Отметим, год назад президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии частей 4 областей Украины и предложил Киеву переговоры. Спустя год страна-агрессор празднует "присоединение" оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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