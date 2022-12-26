Для женщин-военных начали тестировать форму

Несколько месяцев Минобороны Украины совместно с волонтерами работали над созданием одностроев для военнослужащих. И вот, наконец, первые партии женской формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование, написал в соцсетях министр обороны Алексей Резников, информируют "Комментарии".



В Украине начали тестировать форму и белье для женщин-военных

"Совместно с волонтерами изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для военнослужащих, которые будут исследованы во время экспериментального ношения в воинских частях. Также будет исследована действующая модель полевого костюма путем его разукомплектования и предоставления защитницам кителя и штанов разной размерной сетки", — рассказывает подробности испытаний Резников.

Согласно процедуре, после тестирования и обработки замечаний, пожеланий экземпляры будут доработаны производителем, после чего — будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины и лицеистами военных лицеев".

По словам министра, параллельно с этим идет работа по изучению возможности применения в женской форме ткани с эластаном. Кроме того, уже в январе Минобороны планирует начать работу по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами. То же касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств. Экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан украинскими производителями. А еще, говорит Резников, о креме должен стоять вопрос обеспечения формой беременных. Здесь есть пробелы. И мы тоже должны над этим работать.

В 2021 году количество женщин в рядах Вооруженных сил Украины составило около 30 тысяч. С началом полномасштабного вторжения России их становится все больше. В настоящее время в ВСУ служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч — гражданские работницы, работающие для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тысяч женщин.

Сегодня Украина имеет мощный показатель по количеству женщин в Вооруженных Силах даже среди стран-членов НАТО. Число военнослужащих в армиях стран-членов НАТО колеблется от 0,3 до 20%. В США, например, 17%, в Великобритании – 11%, в Польше – 7%, в Дании – 8%, в Эстонии – 10% и т.д. В рядах ВСУ – 9% женщин ", — приводит статистику Министр .

Он говорит, что довольно не много стран, в армиях которых представлена женская полевая форма. Кстати, даже не во всех странах-членах НАТО, чей стандарт применяется для пошива. Да и вообще, женская военная форма долго не являлась повседневностью ни в одной стране.

" Украинские женщины – смелые и профессиональные. Украинские женщины – это о несокрушимости. О силе. О характере. Они независимы, как и наше Государство, – говорит Резников. — Защита Украины от оккупанта-террориста – дело не только мужчин. Женщины бок о бок с собратьями защищают нашу страну и наших людей. А мы должны сделать все, чтобы им было удобно и комфортно. И мы это сделаем".

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