Для всего мира Украина только фигура на шахматной доске: чего ждать от мирных переговоров с РФ

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский запретил себе вести какие-либо переговоры с действующим руководством РФ напрямую, напомнил в эфире Freedom военный эксперт Иван Ступак.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, зерновое соглашение с Российской Федерацией не было подписано. То есть, говорит он, на документе не было ничего, что свидетельствовало о прямом контакте, с российской делегацией за одним столом никто не сидел. Но существовали два отдельных документа: один с подписями Украины, ООН и Турции и другой — с подписями России, ООН и Турции.
Теоретически, говорит Ступак, новое соглашение может иметь такой же формат, если исключить возможность того, что президент Зеленский отменит свой указ о запрете на переговоры с Российской Федерацией.
Однако, по его словам, если на этом документе не будет подписей США и Китая как гарантов, то у него нет никакой ценности. Россия не будет выполнять договоренности, которые ей не нравятся. Только Китай может заставить Россию придерживаться подписанных соглашений, убежден Ступак.
Эксперт убежден, что есть только два человека в мире, к чьему мнению прислушивается диктатор Владимир Путин — это лидер Китая и президент Турции. Все остальные для Путина не существуют. Он считает демократические режимы слабыми, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, могут ли между Зеленским и Путиным состояться прямые переговоры.
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