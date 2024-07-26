Для всего мира Украина только фигура на шахматной доске: чего ждать от мирных переговоров с РФ

Президент Владимир Зеленский запретил себе вести какие-либо переговоры с действующим руководством РФ напрямую, напомнил в эфире Freedom военный эксперт Иван Ступак.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, зерновое соглашение с Российской Федерацией не было подписано. То есть, говорит он, на документе не было ничего, что свидетельствовало о прямом контакте, с российской делегацией за одним столом никто не сидел. Но существовали два отдельных документа: один с подписями Украины, ООН и Турции и другой — с подписями России, ООН и Турции.

Теоретически, говорит Ступак, новое соглашение может иметь такой же формат, если исключить возможность того, что президент Зеленский отменит свой указ о запрете на переговоры с Российской Федерацией.

"Предварительно посредник уже вырисовывается. Не факт, что он будет конечным и единственным – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Киев и Москву. Орбан может являться таким посредником между Украиной, Россией и Европейским Союзом. Я этого не исключаю", – отметил эксперт.

Однако, по его словам, если на этом документе не будет подписей США и Китая как гарантов, то у него нет никакой ценности. Россия не будет выполнять договоренности, которые ей не нравятся. Только Китай может заставить Россию придерживаться подписанных соглашений, убежден Ступак.

Эксперт убежден, что есть только два человека в мире, к чьему мнению прислушивается диктатор Владимир Путин — это лидер Китая и президент Турции. Все остальные для Путина не существуют. Он считает демократические режимы слабыми, добавил эксперт.

"Гарантом выполнения договоренности по Украине могут быть США. За Российскую Федерацию гарантом выступит, например, Китай. Без согласия Пекина, к сожалению, эта война не закончится. Но Китаю неинтересно кончать эту войну. Для всего мира, к сожалению, Украина это только фигура на шахматной доске", — считает Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, могут ли между Зеленским и Путиным состояться прямые переговоры.



