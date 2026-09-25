Для Украины это будет катастрофой: эксперт предупредил о новом сценарии Трампа и Путина

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Кречмаровская Наталия
После встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, тема возможных переговоров может получить новое развитие. Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал о риске того, что кремлевский диктатор Владимир Путин попытается продвинуть идею трехсторонней встречи с президентами США и Китая. По словам эксперта, это одна из главных угроз для Украины.
Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Ранее было ожидание, что на саммите Большой двадцатки может состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина. По словам Рейтеровича, некоторые даже рассматривали ее как возможность для завершения войны или хотя бы подписания соглашения о всеобъемлющем перемирии. Впрочем, после встречи Трампа и Си Цзиньпина ситуация, по его мнению, может измениться. Россия может активно продвигать другой формат встречи – уже с участием Трампа, Путина и Си.
Он провел параллели с Тегераном и предположил, что Путин может потребовать особого внимания к российско-украинской войне в обмен на определенные предложения Соединенным Штатам и Китаю.
По словам Рейтеровича, Китай пока не планирует напрямую подключаться к переговорам или давить на Россию. Именно поэтому перспектива декабрьского саммита и возможной трехсторонней встречи, по его мнению, приобретает новое значение.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое послание Путин передал Киеву до войны.