Для Украины это будет катастрофой: эксперт предупредил о новом сценарии Трампа и Путина

После встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, тема возможных переговоров может получить новое развитие. Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал о риске того, что кремлевский диктатор Владимир Путин попытается продвинуть идею трехсторонней встречи с президентами США и Китая. По словам эксперта, это одна из главных угроз для Украины.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Ранее было ожидание, что на саммите Большой двадцатки может состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина. По словам Рейтеровича, некоторые даже рассматривали ее как возможность для завершения войны или хотя бы подписания соглашения о всеобъемлющем перемирии. Впрочем, после встречи Трампа и Си Цзиньпина ситуация, по его мнению, может измениться. Россия может активно продвигать другой формат встречи – уже с участием Трампа, Путина и Си.

Рейтерович прямо назвал такой сценарий угрожающим Украине: "Но после такой встречи Трампа и Си есть риск, что та же Россия начнет активно продвигать и лоббировать тему другой трехсторонней встречи, только на ней будет Трамп, Путин и Си. И это для нас тогда будет выглядеть абсолютно катастрофически".

Он провел параллели с Тегераном и предположил, что Путин может потребовать особого внимания к российско-украинской войне в обмен на определенные предложения Соединенным Штатам и Китаю.

По словам Рейтеровича, Китай пока не планирует напрямую подключаться к переговорам или давить на Россию. Именно поэтому перспектива декабрьского саммита и возможной трехсторонней встречи, по его мнению, приобретает новое значение.

"Для нас эта угроза сейчас становится одной из самых главных… Надо думать, как помешать этому, и что сделать для того, чтобы это просто не произошло. Учитывая, опять-таки, что у нас есть целый ряд вопросов к внешней политике, которую проводит и президент Украины, и так далее, это выглядит как задача со звездочкой", — подытожил Рейтер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое послание Путин передал Киеву до войны.



