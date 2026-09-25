Для України це буде катастрофою: експерт попередив про новий сценарій Трампа і Путіна

Після зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна тема можливих переговорів може отримати новий розвиток. Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про ризик того, що кремлівський диктатор Володимир Путін спробує просунути ідею тристоронньої зустрічі з президентами США та Китаю. Наразі, за словами експерта, це одна з головних загроз для України.

Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Раніше були очікування, що на саміті Великої двадцятки може відбутися зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. За словами Рейтеровича, дехто навіть розглядав її як можливість для завершення війни або хоча б підписання угоди про всеохопне перемир'я. Втім, після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна ситуація, на його думку, може змінитися. Росія може активно просувати інший формат зустрічі — уже за участю Трампа, Путіна та Сі.

Рейтерович прямо назвав такий сценарій загрозливим для України: “Але наразі після отакої зустрічі Трампа і Сі є ризик, що та ж Росія почне активно просувати і лобіювати тему іншої тристоронньої зустрічі, тільки на ній буде Трамп, Путін і Сі. І це для нас тоді буде виглядати абсолютно катастрофічно”.

Він провів паралелі з Тегераном і припустив, що Путін може вимагати особливої уваги до російсько-української війни в обмін на певні пропозиції Сполученим Штатам та Китаю.

За словами Рейтеровича, Китай наразі не планує безпосередньо підключатися до переговорів чи тиснути на Росію. Саме тому перспектива грудневого саміту та можливої тристоронньої зустрічі, на його думку, набуває нового значення.

“Для нас ця загроза наразі стає однією з найголовніших… Треба думати, як завадити цьому, і що зробити для того, щоб це просто не відбулося. Враховуючи, знову-таки, що в нас є ціла низка питань до зовнішньої політики, яку проводить і президент України, і так далі, це виглядає, як завдання з зірочкою”, — підсумував Рейтерович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке послання Путін передав Києву до війни.



