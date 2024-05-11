Для украинцев сильный лидер уже не на первом месте: КМИС рассказал, что изменилось

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Кравцев Сергей
Большинство граждан Украины изменили свое мнение по сравнению с предыдущими годами и считают, что для нашей страны важнее демократическая система, чем сильный лидер. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Опрос украинцев. Фото: из открытых источников
Исследование показало, что большинство украинцев – 57% – считают, что Украина скорее или полностью демократична (из них 34% считают, что почти или полностью, а 23% считают скорее демократической).
Зато только 14% ответили, что Украина скорее или полностью диктаторская. Впрочем, еще 27% респондентов считают, что Украина в то же время является в равной степени диктаторской и демократической страной.
В декабре 2023 года большинство украинцев (59%) ответили, что Украине демократическая система важнее. Доля тех, кто считал, что Украине важнее иметь сильного лидера – 32%. Во всех регионах больше тех, кто предпочитает демократическую систему.
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