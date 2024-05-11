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Для украинцев сильный лидер уже не на первом месте: КМИС рассказал, что изменилось

В декабре 59% опрошенных ответили, что Украине демократическая система важнее

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Большинство граждан Украины изменили свое мнение по сравнению с предыдущими годами и считают, что для нашей страны важнее демократическая система, чем сильный лидер. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Для украинцев сильный лидер уже не на первом месте: КМИС рассказал, что изменилось

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Исследование показало, что большинство украинцев – 57% – считают, что Украина скорее или полностью демократична (из них 34% считают, что почти или полностью, а 23% считают скорее демократической).

Зато только 14% ответили, что Украина скорее или полностью диктаторская. Впрочем, еще 27% респондентов считают, что Украина в то же время является в равной степени диктаторской и демократической страной.

"Другой вопрос — а что для самих граждан важнее: чтобы мы имели сильного лидера (лидеров) или чтобы мы имели демократическую систему? В июле 2022 года КМИС задавал вопрос, что "сейчас" является важным для Украины и 58% ответили, что "сейчас Украине сильный лидер важнее, чем демократическая система", а о приоритете демократической системы ответили 27%. Подобный вопрос мы задавали в октябре 2020 года, однако без акцента "сейчас", то есть спрашивали, что в целом должно быть приоритетом. На тот момент 54% отдавали предпочтение сильному лидеру и 31% — демократической системе (что, соответственно, похоже на потребности "сейчас" по опросу в июле 2022 года)", — заявили социологи.

В декабре 2023 года большинство украинцев (59%) ответили, что Украине демократическая система важнее. Доля тех, кто считал, что Украине важнее иметь сильного лидера – 32%. Во всех регионах больше тех, кто предпочитает демократическую систему.

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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1406&page=1&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2dTZ85AMDJfRJXL5N8N4tlwIcpDzZ3Wl8CLYc5cxlHoHhLMvI-qzZMR_Y_aem_AdzquQr8ZfWhW7Esvgb38omkeFX2W7V3pCpLwUz8Kce7euGbEpLsBh6-tuW_9sEQvl3-JWAJxwprDXSvYHvEfIkw#_ftnref2
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