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Для строительства «царь-поезда» россияне вероятно использовали украденные у Украины вагоны

Россияне выстроили «царь-поезд», который является специфическим инженерным сооружением, эффективность которого сейчас сложно оценить, считают в мониторинговом проекте DeepState, передает портал «Комментарии»

сегодня, 14:41
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации мониторингового проекта, "царь-поезд" состоит из 2100 вагонов, его длина – 30 км. Там не исключают, что для его строительства были использованы вагоны, украденные россиянами у Украины на временно оккупированных территориях.

Для строительства «царь-поезда» россияне вероятно использовали украденные у Украины вагоны

Царь-поезд

Эксперты отмечают, что "царь-поезд" является сплошной конструкцией из товарных вагонов, расположенных на железнодорожной ветке, простирающейся от поселка Оленевка до Волновахи.

"Задумка ясна — препятствие для продвижения Сил обороны. Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а движение техники из-за такой помехи без пробивания коридора невозможно"
, – пишет DeepState.

Вместе с тем, в Институте изучения войны сообщили, что спутниковые снимки от 10 мая 2023 года и 6 и 10 февраля 2024 года свидетельствуют, что за последние девять месяцев российские войска построили длинную линию вагонов, протянувшуюся от оккупированной Оленовки до Волновахи. Вероятнее всего, оккупанты будут использовать "царь-поезд", чтобы затруднить наступление ВСУ. Хотя в ISW предполагают, что "россияне могли собрать поезд и для других целей".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военного эксперта Дениса Поповича, россияне приняли нестандартное решение и построили "царь-поезд". По его словам, таким образом оккупанты планируют его использовать как фортификационное сооружение в случае наступления ВСУ в Донецкой области. При этом эксперт отметил, что такое влечение может затруднить продвижение Сил обороны, поэтому возможно содержание планировать так операцию, чтобы его обойти.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:33

Подякуємо нашим старим агробаригам Герегам Косюку і в старому Рінату за "вкрадені" в них вагони. Так само будуть "вкрадені" і ті гроші і зброя які нам зараз дає довірливий Захід. Подякуємо пропаганді юдейців Портнікова Соловйова, яка засвітила мізки смердів і вони не здатні на винахідливість. З покірних гарне м'ясо і раби але погані державники і винахідники.


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