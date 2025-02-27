Для России это унижение: Буданов потроллил армию оккупантов

Российская армия рекламировала себя как мощную силу, но не справилась с ВСУ в одиночку. "Аренда" военных КНДР — позор для державы, которая заявляет, что претендует на мировое господство. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова "Укринформу".

Буданов считает позором для России привлечение военных КНДР к боевым действиям против Украины. Фото: ГУР МО

"Факт использования северокорейцев — это унизительно как для страны, которая провозглашает себя "второй армией мира" или посягает на "мирового лидера". Это унизительно, но реалии такие, что им пришлось идти на это", — отметил руководитель ГУР МО.

Он добавил, что бенефициарами этого "приглашения" являются как раз войска КНДР, которые получили боевой опыт современной войны.

Также разведчик констатировал, что профессиональная армия РФ была полностью уничтожена еще до 2023 года. Оккупанты воюют мобилизованными, которые готовились к боевым действиям "максимум две недели", но по-прежнему могут обеспечить наступление и продвижение, имея превосходство в живой силе над ВСУ.

Кроме того, Буданов развеял фейк о "могуществе" главы Чечни Рамзана Кадырова, который культивируют сами "кадыровцы". Разведчик назвал неправдой информацию о том, что Кадыров влияет на обмены пленными таким образом, чтобы чеченцев меняли в первую очередь.

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