Для Путина это начало третьей мировой войны – военный аналитик

Военный аналитик по обороне Майкл Кларк проанализировал речь российского президента Владимира Путина и уверен, что для диктатора это начало третьей мировой войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Путин во время выступления 21 февраля. Фото из открытых источников

Президент России выступил с длинной речью 21 февраля, во время которой задался темой войны в Украине, экономического будущего РФ и обвинил Запад в повышении эскалации. Майкл Кларк считает, что Путин своим выступлением полностью перекрыл путь дипломатическому и мирному решению начатой им войны в Украине.

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"В своем заявлении, не оставил вообще ни одной щели дипломатического пространства", — говорит Кларк и добавляет, что Путин считает противостояние в Украине "частью войны, которую Запад ведет против России, чтобы ее уничтожить".

В выступлении Владимир Путин подчеркнул, что Россия якобы пыталась вести переговоры, однако у Европы и НАТО были секретные планы против РФ.

"Для него это начало третьей мировой войны", — заключает слова Путина военный аналитик по вопросам обороны.

Майкл Кларк добавляет, что война пошла не по плану российского диктатора и теперь он вынужден объяснять своему народу, почему следует идти на большие жертвы. Разъяснением от Путина может быть не просто война против Украины, а война за выживание России, о чем несколько раз заявлял президент РФ.

Ранее портал "Комментарии" публиковал рейтинг сильнейших армий мира за 2023 год. В обновленном ранжировании Украина улучшила свои позиции и вошла в топ-20.

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