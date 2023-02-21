logo

BTC/USD

24614.73

ETH/USD

1674.36

LTC/USD

93.39

USD/UAH

39.65

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Для Путина это начало третьей мировой войны – военный аналитик
commentss НОВОСТИ Все новости

Для Путина это начало третьей мировой войны – военный аналитик

Российский диктатор ищет оправданий перед своим народом из-за провалов в войне, поэтому представляет Запад как врага России, пытающегося его уничтожить.

сегодня, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Военный аналитик по обороне Майкл Кларк проанализировал речь российского президента Владимира Путина и уверен, что для диктатора это начало третьей мировой войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Для Путина это начало третьей мировой войны – военный аналитик

Путин во время выступления 21 февраля. Фото из открытых источников

Президент России выступил с длинной речью 21 февраля, во время которой задался темой войны в Украине, экономического будущего РФ и обвинил Запад в повышении эскалации. Майкл Кларк считает, что Путин своим выступлением полностью перекрыл путь дипломатическому и мирному решению начатой им войны в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В своем заявлении, не оставил вообще ни одной щели дипломатического пространства", — говорит Кларк и добавляет, что Путин считает противостояние в Украине "частью войны, которую Запад ведет против России, чтобы ее уничтожить".

В выступлении Владимир Путин подчеркнул, что Россия якобы пыталась вести переговоры, однако у Европы и НАТО были секретные планы против РФ.

"Для него это начало третьей мировой войны", — заключает слова Путина военный аналитик по вопросам обороны.

Майкл Кларк добавляет, что война пошла не по плану российского диктатора и теперь он вынужден объяснять своему народу, почему следует идти на большие жертвы. Разъяснением от Путина может быть не просто война против Украины, а война за выживание России, о чем несколько раз заявлял президент РФ.

Ранее портал "Комментарии" публиковал рейтинг сильнейших армий мира за 2023 год. В обновленном ранжировании Украина улучшила свои позиции и вошла в топ-20.

Также "Комментарии" писал о реакции советника офиса президента Михаила Подоляка на выступление российского диктатора.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!