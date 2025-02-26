Для оккупантов есть сюрпризы: Украина вернула себе позиции в этом ключевом городе

Украинские подразделения провели в Торецке Донецкой области ряд успешных контратак. Вопреки фейкам россиян о "взятии Торецка", за последние две недели ВСУ расширили "свою" часть города. Об этом 25 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова.

В Торецке контратаки принесли успех Силам обороны Украины - часть позиций удалось вернуть. Фото: ВСУ / скриншот

"В Торецке есть продвижение Сил Обороны. Возобновлены ранее утраченные позиции в районе шахты "Торецкой", обеих терриконов на выезде из города в сторону Констахи (Константиновки), а также частично – в Забалке", — написал он.

Мирошников подчеркнул, что это те локации, где ВСУ уже удалось закрепиться. Те позиции, где Украина контратакует, но еще не закрепилось, он раскрывать не стал.

"Но там для оккупантов есть сюрпризы точно", — заинтриговал журналист.

"Комментарии" писали, что сейчас в боях на востоке Украины наблюдается относительное затишье, Россия сократила активность. Однако эта передышка может быть признаком подготовки к большой битве за Донбасс на четырех ключевых направлениях, считает военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. Эти четыре ключевые точки — Часов Яр, Торецк, Покровск и направление южнее Покровска, юг Донецкой области, где сейчас враг будет пытаться, вероятно, выйти на административную границу Донецкой области.

В Днепропетровскую область российской армии пока войти не удалось, но оккупанты в районе Покровска Донецкой области подошли уже на расстояние около 2 км к админгранице региона. По оценке военных, на начало февраля ситуация под Покровском и Мирноградом контролируемая. В то же время 7 февраля минобороны РФ заявило о "взятии Торецка под контроль", в Украине эти сообщения отвергли. "Взятие Торецка" - это пропагандистский трюк, призванный отвлечь внимание от успехов ВСУ в Курской области РФ, поясняли украинские эксперты.

Российские войска смогли продвинуться на Покровском направлении и взяли под контроль село Запорожье , которое находится в Донецкой области. Однако всеобщая оборонная инициатива в этом регионе остается за Силами обороны Украины, о чем сообщают 25 февраля аналитики DeepState.

Среди наиболее напряженных участков фронта остается район Серебряного, где российские войска оказывают значительное давление на позиции украинских защитников. После многочисленных атак оккупационные силы полностью взяли под контроль село Запорожье и пытаются продвинуться в направлении Преображенка-Троицкое-Орехово. Также продолжаются активные боевые действия в районах Котлино-Удачное, Успеновки, Песчаного и Воздвиженки.