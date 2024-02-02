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Для немцев сняли репортаж из оккупированного Мариуполя: МИД Украины требует объяснений

В МИД призывают канал объяснить поездку, которая состоялась без согласования с Украиной

2 февраля 2024, 17:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Репортер немецкого телеканала ZDF посетил временно оккупированный Мариуполь, откуда снял репортаж, Министерство иностранных дел Украины призывает канал объяснить поездку, которая состоялась без согласования с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко.

Для немцев сняли репортаж из оккупированного Мариуполя: МИД Украины требует объяснений

Канал ZDF снял репортаж из оккупированного Мариуполя. Фото: из открытых источников

"Призываем ZDF предоставить официальные объяснения. Нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую деятельность этого телеканала в Украине", – отметил дипломат.

Олег Николенко отметил, что "искажение реальности" не может считаться журналистской работой, и что глава московского бюро ZDF не получал от Киева согласия на поездку в Мариуполь, что является нарушением украинского законодательства.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководство итальянского города Модена отменило разрешение на проведение выставки о "скором восстановлении" разрушенного россиянами Мариуполя. Соответствующее решение власти итальянского города приняли после многочисленных обращений украинских граждан. Украинское министерство иностранных дел поблагодарило городскому совету Модены за отзыв разрешения на проведение пропагандистской выставки.

Также издание "Комментарии" сообщало – февраль начался для Украины с приятных новостей от ЕС, принявшего решение о выделении нам в течение четырех лет 50 млрд евро. К сожалению, пробуксовка и этого решения (которого могло быть принято еще в середине декабря), и помощи со стороны США, уже привели к тому, что на фронте украинские воины испытывают дефицит боеприпасов. Тогда как российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия. На Западе, вроде бы, понимают важность поддержки Украины, ведь в случае нашего поражения – и Россия пойдет дальше, и прочие диктаторские режимы начнут новые агрессии. Но от понимания до действий – долгий путь. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от февраля в ракурсе российско-украинской войны и всего, что происходит вокруг нее.




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