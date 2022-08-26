Для кого будут поблажки: Арестович прокомментировал возможность выезда мужчин за границу

Война в Украине затягивается, но тем мужчинам, которые ждут, что на законодательном уровне будет принято решение о разрешении выезда за границу "заробитчанам" ни на что наедятся не стоит, потому что такого решения не будет. Пока действует режим военного времени государству нужны мужчины в Украине – в первую очередь для обороны экономической, военной. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

При этом советник главы Офиса президента допустил, что категории мужчин, которым во время войны будет разрешен выезд за границу немного расширят, но это не будет массовым явлением, как все ожидают.

"Всем морякам и "заробитчанам" до конца войны особых поблажек ждать не стоит – все нам нужны здесь для обороны экономической, военной", – отметил Арестович.

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