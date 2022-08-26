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Для кого будут поблажки: Арестович прокомментировал возможность выезда мужчин за границу

Всем морякам и «заробитчанам» до конца войны особых поблажек ждать не стоит

сегодня, 09:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Война в Украине затягивается, но тем мужчинам, которые ждут, что на законодательном уровне будет принято решение о разрешении выезда за границу "заробитчанам" ни на что наедятся не стоит, потому что такого решения не будет. Пока действует режим военного времени государству нужны мужчины в Украине – в первую очередь для обороны экономической, военной. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Для кого будут поблажки: Арестович прокомментировал возможность выезда мужчин за границу

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

При этом советник главы Офиса президента допустил, что категории мужчин, которым во время войны будет разрешен выезд за границу немного расширят, но это не будет массовым явлением, как все ожидают.                                                                                                                            

"Всем морякам и "заробитчанам" до конца войны особых поблажек ждать не стоит – все нам нужны здесь для обороны экономической, военной", – отметил Арестович.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России продолжают зазывать Украину на переговоры на условия, которые раньше выставила Москва. То есть, о выводе российских войск из захваченных территорий и речи не идет. Путин и компания хотят обсуждать перемирие или прекращение войны, оставив за собой право влиять на Украину.                                                                                    

Также издание "Комментарии" сообщало — переговоры и перемирие с РФ: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснили, почему ни Украине, ни Европе это не нужно.




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