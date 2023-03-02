Для чего накапливают ракеты россияне – почему есть риск затягивания войны на 100 лет

В последнее время все актуальнее вопрос: почему Россия сделал паузу в ракетных ударах по Украине? Враг отдает предпочтение ударам иранскими беспилотниками, но при этом массированной ракетной атаки не было уже три недели. О чем такое затишье может говорить? И есть ли смысл Украине активнее бить по важным военным объектам на территории страны-агрессора?

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Длительное отсутствие массированного ракетного удара по Украине должно насторожить соседнюю страну

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что к такой паузе в ракетных обстрела РФ стоит отнестись с осторожностью. Ведь не стоит думать, что у россиян закончились ракеты. Производство ракет у них действительно снизилось, но оно есть. И за этим недели РФ могла уже накопить от 65 до 100 ракет.

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Александр Коваленко допускает, что такая пауза может быть вызвана либо накоплением максимально возможного боекомплекта для нанесения максимально разрушительного эффекта, либо подготовкой к уже другой "специальной военной операции", которую необходимо будет поддержать нанесением ракетных ударов, например против Молдовы.

“Оказание поддержки подразделениям, наступающим с территории Приднестровья, посредством нанесения постоянных ракетных ударов по территории Молдовы может в перспективе применить Россия, если пойдет на реализацию такого сценария. И как бы это ни странно звучало, но если в ближайшее время по Украине так и не будет массированного ракетного удара, то... в этом случае стоит напрячься больше Кишиневу, чем Киеву”, — предположил Александр Коваленко.

У нас будет столетняя война

В то же время майор запаса, военный эксперт Алексей Гетьман в эфире Radio NV высказал мнение, что нужно не ждать нового ракетного удара от россиян, а самим активнее наносить удары по территории РФ. Если этого не делать, отметил эксперт, есть риск затягивания войны на годы.

"Наши партнеры понемногу отдают себе отчет, что это за война. Много было разговоров от наших мощнейших союзников, что не нужно использовать определенное оружие, которое они нам предоставляют для атак по территории Российской Федерации, потому что это "может привести к эскалации конфликта", — отметил Алексей Гетьман.

По его словам, цели на территории государства-агрессора законны по всем имеющимся международным нормам и договорам.

"Мы обязаны даже это делать, потому что, если мы будем только сбивать ракеты, летящие на нашу территорию, то, во-первых, это обломки, а во-вторых – мы так можем воевать сто лет, это будет вторая Столетняя война", — подытожил эксперт.

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