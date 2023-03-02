Для чего накапливают ракеты россияне – почему есть риск затягивания войны на 100 лет

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Кравцев Сергей
В последнее время все актуальнее вопрос: почему Россия сделал паузу в ракетных ударах по Украине? Враг отдает предпочтение ударам иранскими беспилотниками, но при этом массированной ракетной атаки не было уже три недели. О чем такое затишье может говорить? И есть ли смысл Украине активнее бить по важным военным объектам на территории страны-агрессора?
Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что к такой паузе в ракетных обстрела РФ стоит отнестись с осторожностью. Ведь не стоит думать, что у россиян закончились ракеты. Производство ракет у них действительно снизилось, но оно есть. И за этим недели РФ могла уже накопить от 65 до 100 ракет.
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Александр Коваленко допускает, что такая пауза может быть вызвана либо накоплением максимально возможного боекомплекта для нанесения максимально разрушительного эффекта, либо подготовкой к уже другой "специальной военной операции", которую необходимо будет поддержать нанесением ракетных ударов, например против Молдовы.
В то же время майор запаса, военный эксперт Алексей Гетьман в эфире Radio NV высказал мнение, что нужно не ждать нового ракетного удара от россиян, а самим активнее наносить удары по территории РФ. Если этого не делать, отметил эксперт, есть риск затягивания войны на годы.
По его словам, цели на территории государства-агрессора законны по всем имеющимся международным нормам и договорам.
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