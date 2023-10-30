Для Авдеевки растет угроза: СМИ озвучили неутешительный прогноз

Число потерь российской армии стремительно увеличивается. Но это не останавливает россиян. Российские войска имеют определенные территориальные успехи и это становится большой проблемой для украинской армии, которая изо всех сил пытается держать оборону города. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", анализируя ситуацию на этом участке фронта.

Бои за Авдеевку. Фото из открытых источников

"Достижения России были скромными за последние две недели и с большими потерями, но проблема заключается в том, что Россия контролирует фланги города. Даже дальнейшее продвижение на один-два километра с флангов может осложнить снабжение города", — пояснил изданию авторитетный военный аналитик, старший научный сотрудник Института исследования внешней политики (США) Роб Ли.

По мнению другого известного аналитика, директора польской консалтинговой компании Rochan Consulting Конрада Музыки, главной целью России в Авдеевке было получить доступ к трассе М-04 и восстановить движение поездов на железнодорожной линии Ясиноватая-Донецк, которая была прервана в 2014 году. Это может открыть для России еще один путь обеспечения ее войск на юге.

Неназванные офицеры из 59-й бригады ВСУ рассказали в комментарии The New York Times, что Украина может потерять Авдеевку из-за мощного огневого давления со стороны России, как это было с Бахмутом.

"Это возможно, если у нас закончатся люди и боеприпасы", — рассказал офицер с позывным "Бардак".

Правда, среди военных, защищающих Авдеевку, немало оптимистов. Так, по словам команадира с позывным "Кондор", то продвижение, которого достигли россияне за последние недели, стоило им очень больших потерь.

"Если бы эта тактика, которую они используют, была успешной, мы бы сейчас не были здесь и не разговаривали с вами", – отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит на фронте: есть ли вероятность, что ВСУ придется оставить Авдеевку.



