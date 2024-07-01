"Дію" таки хакнули: в ВР требуют немедленного объяснения от главы Минцифры

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Ткачик Олеся
ФБР сообщает, что "Дію" таки хакнули в январе 2022 года, и они разыскивают агента ГРУ, совершившего это кибернападение.
Приложение "Дія"
Судебные документы США содержат информацию о том, что "13 января 2022 злоумышленники хакнули по меньшей мере 20 украинских правительственных сайтов, включая портал "Дія". Они похитили с правительственного портала цифровых услуг "Дія" данные 13,5 миллиона пользователей и разместили их для нелегальной продажи в сети за 80 тысяч долларов"
Вместе с тем, как заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, то, что сейчас творится в законодательстве Украины относительно фактически принудительного, без всякого согласия, доступа к персональным данным нам еще вылезет боком, в том числе в переговорах по присоединению к Европейскому Союзу. .
По его словам, нужно усилить экспертизу законопроектов, а также устанавливать ограничения прав людей только тех, которые указаны в Конституции и на основаниях, определенных законами Украины и только на четко определенный законом период. Контролировать использование этих новшеств в реальной жизни. Усилить борьбу и профилактику возможного злоупотребления и продаж персональных данных, заявления Чалый.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно в "Дію" добавили новый документ.
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