"Дію" таки хакнули: в ВР требуют немедленного объяснения от главы Минцифры

ФБР сообщает, что "Дію" таки хакнули в январе 2022 года, и они разыскивают агента ГРУ, совершившего это кибернападение.

Приложение "Дія"

Судебные документы США содержат информацию о том, что "13 января 2022 злоумышленники хакнули по меньшей мере 20 украинских правительственных сайтов, включая портал "Дія". Они похитили с правительственного портала цифровых услуг "Дія" данные 13,5 миллиона пользователей и разместили их для нелегальной продажи в сети за 80 тысяч долларов"

"Друзья, это еще хуже, чем мы с вами думали. Требую пояснений от Министра цифровой трансформации Михаила Федорова!" – отметила в Фейсбуке нардеп София Федина.

Вместе с тем, как заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, то, что сейчас творится в законодательстве Украины относительно фактически принудительного, без всякого согласия, доступа к персональным данным нам еще вылезет боком, в том числе в переговорах по присоединению к Европейскому Союзу. .

"Дело в том, что это не только на период военного положения. Внимание общества к этим вопросам очевидно не отвечает возникающим рискам. Что с этим делать? Как минимум восстановить роль Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией. Там должно быть место для дискуссий!" – заявил эксперт.

По его словам, нужно усилить экспертизу законопроектов, а также устанавливать ограничения прав людей только тех, которые указаны в Конституции и на основаниях, определенных законами Украины и только на четко определенный законом период. Контролировать использование этих новшеств в реальной жизни. Усилить борьбу и профилактику возможного злоупотребления и продаж персональных данных, заявления Чалый.

"Ну и риск воровства врагами важной (особенно во время войны) информации увеличивается в разы. Почему мы электрогенерацию после вражеских ударов децентрализуем, а в информационной сфере все загоняем в один состав и с кладовщиками, которым не сильно доверяем?! Что-то здесь не то", — отметил в Фейсбуке Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно в "Дію" добавили новый документ.



