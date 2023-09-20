Диверсанты взорвали самолеты и вертолет на военном аэродроме в Подмосковье: в ГУР сообщили детали

Группа неизвестных диверсантов совершила нападение на военный аэродром Чкаловский на территории Подмосковья, где также расположен "самолет судного дня". Атака имела успех. Об этом сообщают в пресс-службе ГУР Министерства обороны.

Аэродром Чкаловский (фото из открытых источников)

Как утверждают военные разведчики, аэродром был атакован 18 сентября 2023 года. Во время операции были "существенно" повреждены два истребителя и боевой вертолет.

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"Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью". , — указано в информации.

Военные разведчики утверждают, что повреждения истребителей "не позволят рассчитывать на их скорейшее восстановление". Вертолет после взрыва тоже не взлетит, он получил повреждение хвостовой части. После нападения, по информации ГУР, в высших военных кабинетах РФ происходит реальная истерика. Ведь "Чкаловский" является базой для правительственных самолетов, так называемых "самолетов судного дня", это воздушные командные пункты, когда начнется ядерная война. Такой самолет имеет Путин. Еще здесь базируются специальные самолеты (самолеты-разведчики).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне уже готовятся к нанесению ударов по энергосети Украины . Противник активизировал разведку украинских энергетических объектов с целью дальнейших ударов. Украинским защитникам хорошо известны планы врага, поэтому Силы обороны усиленно готовятся к таким действиям оккупантов. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.