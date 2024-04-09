Дискредитация ТЦК может быть выгодна не только России. Неожиданная версия проблемы

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Ткачик Олеся
ТЦК начинает бить по авторитету ВСУ, считает Олег Постернак. По его словам, соцсети заполонил контент, демонстрирующий ссоры и стычки между работниками ТЦК и гражданами.
ТЦК
По его словам, также информационное пространство заполонили новости о похищении людей, сельских облавах, нападениях с ножом на сотрудников ТЦК, смаковании сообщениями ТГ-каналов по раздаче повесток в разных общественных местах. Да, это создает впечатление тотального уклонения и катастрофы с мобилизацией в Украине. Хотя это не так.
Однако, подчеркивает эксперт, распространение этой информации полностью вписывается в стратегический интерес врага, который понимаю, насколько ему важно "разобрать" мобилизационный потенциал Украины на частицы и разъединить мощь, создавая линии напряжения между условно гражданскими и военными.
Поэтому, добавляет он, отслеживание таких волн позволяет спецслужбам оперативно выходить на след информационных войск РФ.
По его словам, в определенных кругах есть также мнение, что возможно присутствует интерес по специальной коррекции сверхпопулярности ВСУ в глазах общества из-за действий ТЦК, ведь авторитет Вооруженных Сил Украины – это потенциальная мощная большая сила, не контролируемая нынешними политиками и чиновниками, от слова вообще .
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, травля сотрудников ТЦК недопустима.
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