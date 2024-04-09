Дискредитация ТЦК может быть выгодна не только России. Неожиданная версия проблемы

ТЦК начинает бить по авторитету ВСУ, считает Олег Постернак. По его словам, соцсети заполонил контент, демонстрирующий ссоры и стычки между работниками ТЦК и гражданами.

ТЦК

"Есть впечатление, что происходит паразитирование на страхе людей, искусственно усиливающееся медиа. Что-то подобное наблюдалось во время ковида, когда распространение информации о пандемии создавало большую возможность для рефлексивного управления обществом в желаемом для власти направлении"

, – отметил эксперт.

По его словам, также информационное пространство заполонили новости о похищении людей, сельских облавах, нападениях с ножом на сотрудников ТЦК, смаковании сообщениями ТГ-каналов по раздаче повесток в разных общественных местах. Да, это создает впечатление тотального уклонения и катастрофы с мобилизацией в Украине. Хотя это не так.

Однако, подчеркивает эксперт, распространение этой информации полностью вписывается в стратегический интерес врага, который понимаю, насколько ему важно "разобрать" мобилизационный потенциал Украины на частицы и разъединить мощь, создавая линии напряжения между условно гражданскими и военными.

"И здесь начинается самое интересное. Определенный массив информации, опорожняемый анонимными и известными тг-каналами при проверке источников ее происхождения, оказывается тупо искривлением, ложью или полуправдой. Пузырь надувается с помощью упрощения и приправки и его подхватывают все, кому важно привлечь внимание потребителя информации, травмированного и напуганного войной"

, – подчеркнул эксперт.

Поэтому, добавляет он, отслеживание таких волн позволяет спецслужбам оперативно выходить на след информационных войск РФ.

"Последствие – в повседневном общественном мнении наблюдается заметное отделение и обобщение: ТЦК – людолевы, монстры, коррупционеры, ВСУ – герои, супермены, котики. Это при том что 46,2% военнослужащих ТЦК являются участниками боевых действий. И при том, что все ТЦК подчинены оперативным командованием ВСУ и в целом Командованию Сухопутных войск ВСУ"

, – подчеркнул Постернак.

По его словам, в определенных кругах есть также мнение, что возможно присутствует интерес по специальной коррекции сверхпопулярности ВСУ в глазах общества из-за действий ТЦК, ведь авторитет Вооруженных Сил Украины – это потенциальная мощная большая сила, не контролируемая нынешними политиками и чиновниками, от слова вообще .

"Ретушь общественного образа ВСУ в сторону усиления демилитарных проекций в массовые сознания напуганных гражданской войной в таком случае могла бы отыграть определенное значение"

, – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, травля сотрудников ТЦК недопустима.