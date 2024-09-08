Директора ЦРУ и МИ-6 впервые выступили с общим заявлением по Украине: послали сигнал Путину

Руководители Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс и британской службы разведки MИ6 Ричард Мур заявили, что необходимость противодействия России и поддержки Украины актуальна как никогда. В частности, об этом говорится в их общей статье, опубликованной в Financial Times, что стало первым случаем в истории, когда руководители этих ведомств выступили с общим заявлением, сообщает "Голос Америки". В своей статье они подчеркнули, что обе организации работают вместе, чтобы противостоять России и ее агрессивной войне против Украины.

Главы ЦРУ и МИ6

"Соблюдать курс (на Украину) жизненно важно, как никогда. Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины", — заверили они, подчеркнул, что их ведомства и дальше будут помогать украинской разведке.

Бернс и Мур также отметили успех украинских вооруженных сил в Курской области и призвали западных партнеров Украины не реагировать на угрозы эскалации со стороны России. В частности, директор ЦРУ считает, что операция ВСУ обнаружила уязвимые места в российской армии, в то же время он подчеркнул необходимость не бояться угроз со стороны РФ.

В статье также уделено внимание кампании российских провокаций в Европе и использованию технологий для дезинформации, направленной на раскол между европейскими государствами. Мур отметил, что российские агенты работают все более отчаянно, что свидетельствует об их уязвимости.

"Русская разведка становится все более агрессивной", — заметил он.

Бернс подчеркнул, что сотрудничество России в военной сфере с Китаем, Ираном и Северной Кореей представляет угрозу не только Украине, но и западным союзникам в регионе Ближнего Востока.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению некоторых западных аналитиков, украинские военные вынуждены будут уйти из Курской области.



