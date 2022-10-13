Директор МАГАТЭ побывал в Киеве и Москве: есть ли шанс демилитаризировать зону вокруг ЗАЭС

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после визита в Украину съездил в РФ, а теперь вновь прибудет в Киев. По его словам, продолжаются работы по созданию зоны охраны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Как ситуация вокруг ЗАЭС может развиваться дальше? Есть ли шанс демилитаризировать станцию, а со временем и вернуть под контроль Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Путин использует момент с ЗАЭС для шантажа и принуждения Украины к переговорам на условиях Кремля

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает "челночную дипломатию" представителей МАГАТЭ вполне объяснимой.

"Авария на ЗАЭС зацепит всю Европу, а бои идут в непосредственной близости к станции. МАГАТЭ уговаривает Путина, чтобы российские оккупанты отдали станцию под контроль нейтральных специалистов – и чтобы вокруг нее была демилитаризованная зона. Путин использует момент для шантажа и готов обсуждать эту тему, если Украину принудят к мирным переговорам на кремлевских, то есть, неприемлемых условиях", – поясняет эксперт.

По его мнению, единственным реальным вариантом разрядки ситуация является силовой возврат ЗАЭС под контроль Украины.

"Но только не усилиями мифических диверсантов на резиновых рыбацких лодках, про которых трубит роспропаганда, а в рамках масштабного наступления ВСУ, – акцентирует Александр Кочетков. – Наступление может начаться уже в этом месяце. Главный вопрос: как избежать подрыва энергоблоков отступающими оккупационными войсками? Дикие безмозглые варвары, у которых хватило тупости наступать через чернобыльскую зону, способны и на подобный теракт".

Добровольно под контроль Украины агрессор ЗАЭС не отдаст

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук предполагает, что шанс вернуть ЗАЭС под украинский контроль есть, но всё будет зависеть от ситуации на фронтах.

"Сейчас РФ, вроде бы, пошла некие уступки по ЗАЭС. Пытаясь продемонстрировать некую "гибкость". Но если мы начнем освобождать и Запорожскую область, Москва может упереться – и станет опять "качать" ситуацию с угрозой катастрофы на атомной станции", – считает эксперт.

По его мнению, добровольно под контроль Украины агрессор ЗАЭС не отдаст. Разве что – под частичный или временный.

"При этом надо понимать, что все договоренности с Москвой она легко нарушает. Традиция такая, – поясняет Виктор Каспрук. – Международной общественности нужно жестче давить на Россию. Кремль и Путин, загнанные в угол, могут натворить еще много бед. ЗАЭС остается в заложниках у РФ. Просто сейчас российское руководство пытается показать, что способно идти на уступки. Что оно договороспособно. Путину это важно перед ноябрьским саммитом "Большой двадцатки", в котором он намеревается принять участие. Окончательное освобождение ЗАЭС напрямую зависит от освобождения Украины в целом и Запорожской области в частности от оккупации. Так что всё будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров".

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