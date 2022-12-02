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Дипломатия не помогла: в Германии поддержат Украину, если она решит возвращать Крым военным путем

В Германии заявили, что мирные переговоры с Россией не помогли

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Германия предоставит свою поддержку Украину, если в Киеве будет принято решение возвращать Крым военным путем. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на бывшего советника Ангелы Меркель и главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена в интервью "Deutsche Welle".

Дипломатия не помогла: в Германии поддержат Украину, если она решит возвращать Крым военным путем

Крым. Фото из открытых источников

Кристоф Хойсген отметил, что Крым – это, конечно же, законная территория Украины и Киев имеет все основания на то, чтобы возвращать свои земли так, как считает нужным.                                                                   

Советник Ангелы Меркель признал, что Берлин был среди инициаторов мирного решения конфликта, который возник между Украиной и Россией, начиная с 2014-го года, но никакие переговоры не дали эффекта. Россия отказалась мирным путем решать проблему.

"Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план — Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч человек. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и, если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", — добавил Хосейн.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина входит в одну из сложнейших зим в своей истории. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, какие вызовы, необходимости и перспективы есть в этой ситуации у украинского бизнеса.




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Источник: https://www.dw.com/uk/nimeckij-diplomat-akso-ukraina-moze-povernuti-krim-ii-treba-pidtrimati/a-63953897?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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