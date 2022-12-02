Дипломатия не помогла: в Германии поддержат Украину, если она решит возвращать Крым военным путем

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Кравцев Сергей
Германия предоставит свою поддержку Украину, если в Киеве будет принято решение возвращать Крым военным путем. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на бывшего советника Ангелы Меркель и главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена в интервью "Deutsche Welle".
Крым. Фото из открытых источников
Кристоф Хойсген отметил, что Крым – это, конечно же, законная территория Украины и Киев имеет все основания на то, чтобы возвращать свои земли так, как считает нужным.
Советник Ангелы Меркель признал, что Берлин был среди инициаторов мирного решения конфликта, который возник между Украиной и Россией, начиная с 2014-го года, но никакие переговоры не дали эффекта. Россия отказалась мирным путем решать проблему.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина входит в одну из сложнейших зим в своей истории. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, какие вызовы, необходимости и перспективы есть в этой ситуации у украинского бизнеса.
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