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Диалог Киева и Москвы: в ОП рассказали, кто может представлять Украину на переговорах

Михаил Подоляк заявил, что на переговорах от Украины будет тяжелое вооружение на поле боя

сегодня, 14:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Представлять Украину на переговорах с Россией может только тяжелое вооружение. Официальных же представителей Украины за столом переговоров с Россией пока быть не может. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Диалог Киева и Москвы: в ОП рассказали, кто может представлять Украину на переговорах

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Единственная возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи — крайняя восточная точка международно признанных границ Украины", — написал Михаил Подоляк.

Стоит отметить, что последние несколько месяцев спикеры Кремля, включая самого Путина словно мантру повторяют тезис о том, что Россия готова к прямым перегарам с Украиной. При этом ни о каких компромиссных решения официальная Москва не говорит, продолжая настаивать на выполнении озвученных ранее ультиматумов. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский, комментируя мантры России и некоторых ее явных и не столь явных союзников о необходимости переговоров, отметил, что страна-агрессор, на самом деле, ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку. Он также подчеркнул, что Украина готова к миру, но – честному и справедливому, с уважением к Уставу ООН, нашей территориальной целостности, наказанием всех, кто виноват в агрессии, полным возмещением Россией нанесенного нам ущерба. Возможны ли, всё же, переговоры нынешних руководителей Украины и РФ? Если не они, то – кто способен выйти на дипломатическое решение конфликта? Или такое решение уже в принципе невозможно? Когда могут вызреть условия для переговоров? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://mobile.twitter.com/Podolyak_M/status/1588845549801070593?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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