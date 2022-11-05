Диалог Киева и Москвы: в ОП рассказали, кто может представлять Украину на переговорах

Представлять Украину на переговорах с Россией может только тяжелое вооружение. Официальных же представителей Украины за столом переговоров с Россией пока быть не может. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Единственная возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи — крайняя восточная точка международно признанных границ Украины", — написал Михаил Подоляк.

Стоит отметить, что последние несколько месяцев спикеры Кремля, включая самого Путина словно мантру повторяют тезис о том, что Россия готова к прямым перегарам с Украиной. При этом ни о каких компромиссных решения официальная Москва не говорит, продолжая настаивать на выполнении озвученных ранее ультиматумов.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский, комментируя мантры России и некоторых ее явных и не столь явных союзников о необходимости переговоров, отметил, что страна-агрессор, на самом деле, ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку. Он также подчеркнул, что Украина готова к миру, но – честному и справедливому, с уважением к Уставу ООН, нашей территориальной целостности, наказанием всех, кто виноват в агрессии, полным возмещением Россией нанесенного нам ущерба. Возможны ли, всё же, переговоры нынешних руководителей Украины и РФ? Если не они, то – кто способен выйти на дипломатическое решение конфликта? Или такое решение уже в принципе невозможно? Когда могут вызреть условия для переговоров? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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