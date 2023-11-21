Действительно ли Запад против разгрома РФ в войне: на что делают ставку союзники

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun, среди прочего, отметил, что война в Украине может перерасти в глобальную Третью мировую, если Россию не держать под контролем. Если же агрессор победит в Украине – следующими будут страны НАТО. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал западные страны противостоять РФ, чтобы в будущем не появилась "ось зла", в которую войдут Китай, Россия, Иран и другие автократические государства. Известно, что Россия готовится создать военно-морскую базу в Ливии, чем усилит давление на Европу. Понимает ли Запад все эти риски? Если понимает – почему не делает больше для показательного поражения российской армии в Украине и краха путинского режима? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Главная проблема в том, что на Западе не хотят прямого военного столкновения с Россией

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что серьезные и стратегически мыслящие западные политики, и эксперты понимают риски. Как и большинство западных лидеров. Именно поэтому, акцентирует он, нам оказывают такую масштабную поддержку.

"Однако именно из-за рисков перерастания войны между Россией и Украиной в глобальную войну Запад помогает нам в ограниченных масштабах – и не делает ставку на поражение российской армии в Украине и крах путинского режима. Замечу, попутно, что далеко не все на Западе верят в сценарий полного поражения России в войне против Украины. Скорее, наоборот, большинство западных политиков и экспертов в такой сценарий не верят", – подчеркивает Владимир Фесенко.

Главная проблема, продолжает он, в том, что на Западе не хотят прямого военного столкновения с Россией – и делают ставку не на победу над ней, а на сдерживание и ослабление РФ.

"По мнению многих западных политиков и аналитиков, слишком активная и масштабная помощь Украине в войне против России могла спровоцировать эскалацию и глобализацию войны, в том числе и прямое военное столкновение Запада с РФ. Такой позиции, увы, придерживается и президент США Байден, и ведущие европейские лидеры. На мой взгляд, эти опасения имели явно преувеличенный характер, и сам ход нынешней войны неоднократно это подтверждал. Россия боится прямого столкновения с НАТО не меньше, чем некоторые западные политики. Однако амбивалентность (двойственное отношение – прим. ред.) Запада по отношению к РФ сохраняется. И эта амбивалентность даже усиливается по мере затягивания войны между Россией и Украиной, нарастания внутренних социально-экономических и политических проблем, а также заметного истощения некоторых военных ресурсов на Западе", – отмечает эксперт.

Поэтому, заключает он, если представить цели политики Запада по отношению к войне между Россией и Украиной в обобщенном виде, то их можно сформулировать в следующем виде:

1) не допустить поражения Украины в войне против российской агрессии;

2) не допустить прямого военного столкновения с Россией, чтобы избежать рисков ядерной войны.

Многие видят, что, если беда выплеснется за границы Украины, то им будет не поздоровиться

Политический эксперт Светлана Кушнир считает символичным, что мы подняли такую геополитическую тему именно в День Достоинства и Свободы в Украине.

"В начале марта 2014 года я в частных беседах с коллегами говорила, что, с одной стороны, лестно осознавать, что из-за моей страны фактически началась Третья мировая война, а с другой – да ну его, такое "счастье"! Мировая война идет именно с тех пор. Но она носит характер гибридной, так что не все сразу замечают эти окопы и траншеи, засады и степень поражения. Прозрение частично для лидеров Европейского континента, США, в целом Западной цивилизации пришло только с прямым вторжением путинской армии в Украину в феврале 2022 года. Но и тогда это было лишь частичное прозрение, – подчеркивает эксперт. – Враг создал за эти годы столько островов и очагов нестабильности, что либеральная демократия не успевает адекватно отвечать на все эти вызовы и угрозы".

Но сейчас мы видим, продолжает Светлана Кушнир, что та же Финляндия, которая весной-2023 стала членом НАТО (хоть до активной фазы российско-украинской войны была нейтральной), закрывает срочно границы и пункты пропуска с РФ. Что страны Балтии усилились за счет Альянса в своей обороне. И так далее.

"На самом деле, многие видят, что, если беда выплеснется за границы Украины, то им будет не поздоровиться", – отмечает эксперт.

По ее мнению, санкции действуют половинчато потому, что у этой Мировой войны как раз гибридный характер.

И вчера же ведомство Ллойда Остина объявило о предоставлении 51-го пакета военной помощи из запасов Пентагона для Украины на общую сумму $100 млн. Несмотря на сложные внутренние политические процессы, США как союзник ищет возможности для продолжения устойчивой поддержки Украины. Новый оборонный пакет от США существенно усилит огневую мощь наших Сил обороны. Он включает артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ПЗРК Javelin и AT-4, ПЗРК Stinger, противотанковые управляемые ракеты TOW", – перечисляет Светлана Кушнир. "Но именно западные партнеры помогают Украине выстоять. Вчера в Киев приезжал с визитом глава Министерства обороны США

Она подчеркивает, что 21 ноября в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, по инициативе которого бюджет военной помощи для Украины на 2024 год в ФРГ увеличили вдвое. Сегодня же стало известно о новом пакете военной помощи нам от Германии, куда вошли четыре системы ПВО IRIS-T; 20 тысяч снарядов 155-мм калибра; противотанковые мины; разведывательные беспилотники различных типов, радиолокационные системы для обнаружения вражеских БпЛА.

"А завтра, 22 ноября, практические вопросы помощи Украине будут обсуждаться во время 17-й встречи Контактной группы по вопросам обороны (формат "Рамштайн"), – отмечает Светлана Кушнир. – То есть, союзники всё понимают – и всячески помогают. Но никто еще в мире не воевал против государства с ядерным потенциалом. Поэтому параллельно с военной поддержкой Сил Обороны Украины политики ищут гибридные решения относительно российско-украинской войны – ее либо заморозки, либо завершения. Беда в том, что Запад не имеет мощностей для интенсивной войны "в долгую". Да и средства на нее тоже быстро кончаются… Поэтому ищутся пути усмирения Путина. Впрочем, наивно полагать, что такие пути есть. Зло надо наказывать. Показательно. Надеюсь, именно это в итоге и произойдет".

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