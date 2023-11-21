День Достоинства и Свободы: главные выводы спустя 10 лет

Во вторник, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Ровно десять лет назад на киевский Майдан Независимости вышли первые активисты, протестуя из-за неподписания режимом Януковича Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом. Как отметил в своем сегодняшнем поздравлении президент Владимир Зеленский, именно тогда мы начали новую страницу борьбы, фактически – свое первое контрнаступление против беззакония, попытки избавить украинцев европейского будущего. Какие главные выводы можно сделать после десяти лет этой борьбы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

День Достоинства и Свободы. Фото: из открытых источников

Благодаря героическому подвигу украинского народа желто-голубой флаг теперь знают во всём мире

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена, что сегодняшняя дата очень важна для каждого украинца, который ценит свободу и видит себя частью европейской семьи.

"К сожалению, эта дата – одна из многих в череде событий, которыми была ознаменована борьба украинского народа за настоящую независимость и право на самоопределение и национальную идентичность. Прошедшие десять лет были очень непростыми, но важными для достижения нашей цели", – считает эксперт.

Первый важный итог, по мнению Анны Малкиной, – закрепление евроинтеграционного вектора на уровне институтов: подписание договора об ассоциации с ЕС, получение "безвиза", получение Томоса, и, наконец, получение Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Этот процесс сопровождался широкими реформами во многих сферах, начиная от борьбы с коррупцией, заканчивая децентрализацией. И хотя успешность этих реформ вызывает массу вопросов и замечаний, часто справедливых, они дали толчок к европеизации украинской политики и формированию демократического типа политической культуры", – поясняет политолог.

Второй итог – это становление развитого гражданского общества.

"Революция Достоинства и предшествующая ей Оранжевая революция сами по себе являются тому подтверждением. Помимо этого, зрелость гражданского общества была подтверждена беспрецедентным волонтерским движением, которое стало оформляться в 2014 году и проявило себя на полную мощность с началом широкомасштабной войны в 2022-м. Проект "Nations in transit" также подтверждает этот факт: из семи критериев, по которым оценивается успешность демократизации в Украине, наивысший бал имеет именно гражданское общество. Ценность его заключается не только в том, что оно может подставить плечо государству в трудную минуту, но и в том, что способно защитить демократию и свободу в случае прихода к власти антидемократических (пророссийских) политических сил", – акцентирует Анна Малкина.

Третий итог – свобода дается очень дорогой ценой, которую украинцы платят своими жизнями и здоровьем, констатирует она.

"Да, благодаря героическому подвигу украинского народа желто-голубой флаг теперь знают во всём мире, Украина стала мировым брендом, а украинская армия – легендой. Но цена слишком велика… И очень важно, чтобы всё это было не напрасно", – подчеркивает эксперт.

Есть много вопросов к Майдану

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко поделился таким комментарием:

"Я отношусь к той части украинского общества (а она – вопреки официальной пропаганде – довольно большая), которая не только не признает конструктивность Майдана, но и считает его величайшей ошибкой и трагедией в истории Украины. Я не могу назвать ни единого положительного аспекта, который привнес Майдан. Он начинался с лжи (Янукович не отказывался от подписания Соглашения об ассоциации, а перенес подписание на весну 2014 года – в этом можно легко убедиться, подняв материалы Вильнюсского саммита; Соглашение об ассоциации не было панацеей и не было справедливым актом по отношению к Украине, в чем мы позже все убедились; Украина не собиралась выполнять некоторые положения Соглашения даже после Майдана – например, не ратифицировала Римский статут и т.д.). Эти события не были революцией, так как революция имеет совершенно иные определения и ведет к прогрессу, а не к деградации. В результате мы получили потери территорий, полностью разрушенную систему государственного управления, внешнюю администрацию, тотальное беззаконие, коррупцию в объемах, значительно превышающих времена "при донецких", разрушение промышленности, невиданную цензуру, дикие орды "мирных активистов" с их мусорно-зеленочными акциями, отмену социальных льгот для населения, повышение коммунальных тарифов, полное игнорирование демократии и Конституции, обвал национальной валюты, диктат Международного валютного фонда, проблемы в отношениях между конфессиями, войну на Донбассе и прочие "прелести". Стали ли мы ближе к Европе? Сомнительно. Стали ли мы свободнее? Точно нет. Стало ли проще ведение бизнеса? Абсолютно нет. Получила ли Украина стимул к развитию? Увы!".

Революция, отмечает эксперт, это (согласно французскому историку и философу Жану Жоресу) "наиболее варварский способ прогресса". В чем у нас, вопрошает Константин Бондаренко, прогресс по сравнению с 2013 годом? В обретении безвизового режима?

"Так напомню, – продолжает эксперт, – что в сентябре 2012 года Украина и ЕС подтвердили, что для обретения безвиза Украиной воплощено 95% всех требований со стороны Евросоюза. Он и так был бы получен — возможно, даже раньше, чем в 2017-м. Янукович ушел бы годом позже — в 2015 истекал срок его президентских полномочий – и он точно не имел шансов на переизбрание. Общество было бы более здоровым. Украина была бы целостной. Сотни тысяч людей были бы живы. Поэтому я не вижу ни единой причины праздновать этот день. Для меня это — день скорби и день невыученных уроков".

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