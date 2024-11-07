Действительно ли Южная Корея готова начать поставки оружия Украине: президент сделал заявление

Южная Корея не исключает поставки вооружения Украине. Это будет зависеть от уровня привлечения КНДР к войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, пишет "Deutsche Welle".

Украина и Южная Корея. Фото из открытых источников

Согласно политике официального Сеула, Южная Корея не предоставляет вооружение тем странам, которые ведут военные действия. В то же время это может измениться из-за развертывания войск Северной Кореи в России для поддержки войны против Украины.

"Теперь, в зависимости от уровня привлечения Северной Кореи, мы будем постепенно, поэтапно корректировать нашу стратегию поддержки. Это означает, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", — заявил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти Южной Кореи рассматривают возможность отправки в Украину группы наблюдателей из-за переброски в Россию военных из КНДР. Об этом пишет "Reuters", со ссылкой на неназванного представителя президента Южной Кореи.

Представитель президента Южной Кореи, который согласился говорить на условиях анонимности, отметил, что для отправки наблюдателей не требуется согласие Национальной Ассамблеи, если это делается с конкретной целью и на ограниченное время.

Также издание "Комментарии" сообщало – победивший на выборах президента США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем. Стороны, в частности, коснулись вопроса развертывания войск КНДР в России для помощи в войне против Украины. Об этом заявил первый заместитель советника президента Южной Кореи по нацбезопасности Ким Тэ Хьо, сообщает Yonhap News Agency.



