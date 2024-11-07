logo

BTC/USD

74927.94

ETH/USD

2805.01

LTC/USD

71.04

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли Южная Корея готова начать поставки оружия Украине: президент сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли Южная Корея готова начать поставки оружия Украине: президент сделал заявление

Сеул не исключает поставок оружия Украине, внимательно следит за тем, какие шаги будет предпринимать КНДР

сегодня, 13:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Южная Корея не исключает поставки вооружения Украине. Это будет зависеть от уровня привлечения КНДР к войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, пишет "Deutsche Welle".

Действительно ли Южная Корея готова начать поставки оружия Украине: президент сделал заявление

Украина и Южная Корея. Фото из открытых источников

Согласно политике официального Сеула, Южная Корея не предоставляет вооружение тем странам, которые ведут военные действия. В то же время это может измениться из-за развертывания войск Северной Кореи в России для поддержки войны против Украины.

"Теперь, в зависимости от уровня привлечения Северной Кореи, мы будем постепенно, поэтапно корректировать нашу стратегию поддержки. Это означает, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", — заявил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти Южной Кореи рассматривают возможность отправки в Украину группы наблюдателей из-за переброски в Россию военных из КНДР. Об этом пишет "Reuters", со ссылкой на неназванного представителя президента Южной Кореи.

Представитель президента Южной Кореи, который согласился говорить на условиях анонимности, отметил, что для отправки наблюдателей не требуется согласие Национальной Ассамблеи, если это делается с конкретной целью и на ограниченное время.

Также издание "Комментарии" сообщало – победивший на выборах президента США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем. Стороны, в частности, коснулись вопроса развертывания войск КНДР в России для помощи в войне против Украины. Об этом заявил первый заместитель советника президента Южной Кореи по нацбезопасности Ким Тэ Хьо, сообщает Yonhap News Agency.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости