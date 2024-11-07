Участие войск КНДР в войне РФ против Украины: какой вопрос поднял Трамп

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем. Стороны, в частности, коснулись вопроса развертывания войск КНДР в России для помощи в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил первый заместитель советника президента Южной Кореи по нацбезопасности Ким Тэ Хьо, сообщает Yonhap News Agency.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время разговора Йоль поздравил Трампа с "убедительной победой" на президентских выборах. Они обсудили сотрудничество между странами в области безопасности, экономики и глобальных вопросов.

Как рассказал представитель южнокорейского президента, Трамп отметил, что США стремятся сотрудничать с Южной Кореей в судостроительной промышленности, в том числе в морском кораблестроении, экспорте, ремонте и техническом обслуживании.

По словам южнокорейского чиновника, Юн и Трамп обсудили "ситуацию в Северной Корее, включая недавние ядерные разработки, запуски ракет и развертывание войск в России". Кроме того, стороны "выразили обеспокоенность этими вопросами безопасности и срочностью ситуации в Украине".

В Офисе лидер Южной Кореи отметил, что они также договорились провести личную встречу в ближайшее время.

"Они поделились мнением, что им необходимо обсудить эти вопросы лично и договорились встретиться как можно раньше, когда смогут назначить дату и место", — сказал заместитель советника Юна по нацбезопасности.

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