Сеул готовится принять решение: кто может прибыть в Украину из-за военных КНДР в РФ

Власти Южной Кореи рассматривают возможность отправки в Украину группы наблюдателей из-за переброски в Россию военных из КНДР. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на неназванного представителя президента Южной Кореи.

Украина и Южная Корея. Фото из открытых источников

Представитель президента Южной Кореи, который согласился говорить на условиях анонимности, отметил, что для отправки наблюдателей не требуется согласие Национальной Ассамблеи, если это делается с конкретной целью и на ограниченное время.

Он также сообщил журналистам, что военные из КНДР "еще не вступили в полноценные боевые действия против украинских сил".

Читайте также на портале "Комментарии" - вопрос поставки Украине наступательного вооружения остается очень чувствительным для правительства Республики Корея. В первую очередь Сеул не готов принимать быстрые решения по законодательным ограничениям. Об этом рассказал посол Украины в этой стране Дмитрий Пономаренко, отмечает издание "Главком".

В материале говорится, что в Южной Корее действует законодательная норма, согласно которой официальный Сеул не может поставлять оружие находящимся в состоянии войны странам.

"Учитывая это, в своей работе с официальным Сеулом мы предлагаем поэтапный подход к этому вопросу. К примеру, сначала сконцентрироваться на получении систем оборонного типа и класса: средств ПВО, радаров, систем РЭБ и т.д.", — отметил дипломат.

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