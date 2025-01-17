Действительно ли ВСУ вновь пошли вперед в Курской области: карта

В ходе операции в Курской области украинские защитники имели успех и действительно продвинулись. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Силы обороны Украины недавно продвинулись на своем главном плацдарме в Курской области. Геолокационные кадры от 15 января свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись от международной границы до центральной части Успеновки (к югу от Коренево и непосредственно через границу между Украиной и РФ).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись на север и северо-восток от Махновки (к югу от Суджи), но в ISW не нашли подтверждения.

Российский источник рассказывал, что ВСУ контратаковали под Махновкой.

Читайте также на портале "Комментарии" — северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Американские эксперты отмечают, северокорейские войска испытывают примерно 92 выбывших в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.

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