Вооруженных сил Украины уже наносила удары по позициям российских оккупантов в Курской области, где могли дислоцироваться северокорейские солдаты. ВСУ применяли артиллерию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет испанская газета El Pais, ссылаясь на слова офицера украинского войска, который говорил на условиях анонимности.

ВСУ. Фото: из открытых источников

В Генштабе ВСУ сообщали, что Курскую область обороняют около 40 тысяч военнослужащих. Отправка солдат КНДР увеличит численность этой группировки где-то на 25%, позволив перебросить более опытных солдат на другие направления.

Источники в 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде рассказали журналистам, что половина российских солдат на Курщине — новобранцы, которые имеют гораздо меньше опыта, чем они. По мнению украинских защитников, северокорейцы не будут готовы отстаивать свои позиции на поле боя.

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