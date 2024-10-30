США обратились с просьбой к Китаю: как это связано с войсками КНДР в РФ

Вашингтон стремится воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы последняя вернула войска, отправленные в Россию для дальнейшего участия в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил телеканал "CNN", со ссылкой на источники.

США. Фото: из открытых источников

Анонимный американский чиновник отметил, США призвали Китай, который поддерживает отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились к Пекину "относительно нашего беспокойства по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого", добавил источник.

В то же время собеседники CNN, как отмечает телеканал, "не настроены оптимистично" относительно того, что Китай станет помехой планам Северной Кореи – в частности потому, что поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

По той информации, которая есть у источников CNN, часть северокорейских военных уже может находиться в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе достаточно оживленно комментируют возможное участие подразделений военных из Северной Кореи в войне России против Украины. Однако дальше комментариев, глубокой обеспокоенности и прогнозов по эскалации в войне дело пока не идет. В конце концов, могут ли наши международные партнеры пойти дальше, чем просто озвучивать слова о большом беспокойстве? Что может измениться в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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