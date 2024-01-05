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Действительно ли ВСУ убили Герасимова: что сказал Буданов

Буданов прокомментировал информацию о "смерти" Герасимова

5 января 2024, 22:36
Автор:
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Марьян Ощановский
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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не смог подтвердить слухи о якобы гибели начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова в результате ракетного удара ВСУ по командному пункту в аннексированном Крыму. Об этом Буданов заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает портал "Комментарии".

Действительно ли ВСУ убили Герасимова: что сказал Буданов

В интернете ходят слухи о гибели Герасимова. Фото из открытых источников

"Я не имею подтверждающей этому информации (речь идет о вероятной гибели Валерия Герасимова в оккупированном Крыму – ред.)", — сказал Кирилл Буданов.

Как известно, информацию о возможной гибели начальника российского Генштаба Валерия Герасимова ранее сообщил паблик Visegrád 24. По данным паблика, начальник Генштаба ВС РФ якобы погиб 4 января в результате ракетного удара украинской армии по командному пункту в Крыму.

Украинские медиа скептически оценили информацию о вероятной ликвидации Валерия Герасимова, допустив, что это может быть фейком. В частности, они обратили внимание, что Visegrád 24 распространял сообщение о заявлении "Талибана" о походе на Израиль, которое впоследствии оказалось ложным.

Украинские официальные лица о гибели Герасимова не заявляли, но сообщали о поражении российского командного пункта в Крыму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бойцы ВСУ проходят военную подготовку в США, Великобритании, Норвегии, Канаде, Австралии, Северной Македонии, Косово, Молдове, Грузии, Албании и в большинстве стран ЕС. С обучением военнослужащих Украине в целом помогают 34 государства. Ключевую роль в подготовке украинцев играют США и Германия.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sYjXh73gKHA
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