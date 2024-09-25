Действительно ли ВСУ начали выходить из Угледара: СМИ узнали подробности

С первых дней полномасштабной войны город Угледар в Донецкой области стал целью российских оккупантов, но несмотря на массированный штурмы РФ город оказался не по зубам российским воякам. Сейчас же ситуация кардинально изменилась и похоже город скоро будет захвачен. Защищавшая Угледар 72-я механизированная бригада ВСУ начала отступление из города. Как передает портал "Комментарии", это утверждает военный аналитик Forbes Дэвид Акс.

Угледар

Обозреватель пишет, последний штурм Угледара в среду утром, в отличие от многих предыдущих штурмов, похоже, увенчался успехом. Как отметили в украинской аналитической группе Frontelligence Insight, ситуация в Угледаре критическая, и это, скорее всего, последние этапы его обороны.

"Есть признаки того, что это именно так. Похоже, что, когда на прошлой неделе российские войска стали угрожать флангам города, 72-я механизированная бригада численностью 2000 человек, вооруженная танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, начала потихоньку отходить на более защищенные позиции", — пишет Дэвид Акс.

Значение Угледара для каждой из сторон – вопрос спорный, отмечает аналитик.

Он закрепляет угол, где южный фронт встречается с восточным, но возможно, Богоявленка, расположенная в нескольких милях к северу, может выполнять ту же функцию, считает Акс, добавляя, что скорее всего Богоявленка — вероятная запасная база, на которую может отступить 72-я ОМБр из Угледара.

При этом, отмечает аналитик, причина, по которой Угледар пал под российским натиском, очевидна. Хотя российские войска перенапряжены по всей линии фронта, уступающие им по численности украинские силы еще более перенапряжены. Украинская оборона на востоке прогибалась еще до того, как генштаб в Киеве приказал наступать через границу в Курскую область в прошлом месяце. Теперь они прогибаются еще быстрее.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, что произойдет в войне, если РФ захватит Угледар.



