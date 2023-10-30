Действительно ли войну в Украине можно было бы закончить в 2022 году: на сколько все затягивается

Война в Украине серьезно затягивается. Это отмечают, как украинские, так и западные эксперты. Украинские спикеры, в частности, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов отмечает, что украинские территории точно будут освобождены, на то, что это не случилось в те временные рамки, как он прогнозировал, главный разведчик страны объясняет причиной того, что украинские войска просто выбились из графика. Можно ли было войну закончить еще в 2022 году? Действительно ли теперь нереально даже спрогнозировать, когда может наступить мир? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На Западе часть политикума трезво осознает, что может произойти, если победит РФ

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в интервью "ТСН" высказал мнение, что во многом именно от позиции Запада многое зависело, как год назад, так и сейчас. Если бы западные партнеры быстрее поставляли Украине оружие, войну можно было бы закончить еще в 2022 году. Но Запад так и не решился на тот сценарий, чтобы Россия проиграла в этой войне, потерпела сокрушительное поражение. Поэтому России было подарено драгоценное время, за которое она перевооружилась, провела мобилизацию, существенно усилилась.

"Орки набрали 400 тысяч пушечного мяса, засыпали его сюда. И это полностью изменило ход войны, затянуло ее на год. И неизвестно, сколько это продлится", — отметил эксперт.

Аналитик считает, что сейчас Запад перестает интересоваться войной против Украины, что является естественным. И кто бы что не говорил, но у Запада есть усталость от войны. Партнерам приходится постоянно напоминать, что у нас война продолжается.

Когда наши защитники получат самолеты F-16, это станет серьезным вкладом в ускорение возможностей по освобождению наших территорий

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что прогнозировать год окончания войны очень и очень сложно, но все же можно предположить, что война точно не закончится в 2023 году и есть сомнения насчет следующего. Коваленко предположил, что в 2024-м противостояние двух сторон может перейти в завершающий этап.

Эксперт считает, что резкое завершение войны возможно, если российские оккупанты сбегут из Крыма. Это может стать переломным моментом, и тогда в Донецкой и Луганской областях не будет смысла удерживать позиции.

Александр Коваленко считает, что союзники могли бы скорее передать Украине нужно вооружение, но здесь много нюансов. В их числе и бюрократия, технологические и технические аспекты, а также финансовая составляющая.

Читайте также на портале "Комментарии" — от чего будут зависеть события на фронте: какую задачу пытаются выполнить Украина и РФ.



