Действительно ли войну в Украине можно было бы закончить в 2022 году: на сколько все затягивается

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Кравцев Сергей
Война в Украине серьезно затягивается. Это отмечают, как украинские, так и западные эксперты. Украинские спикеры, в частности, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов отмечает, что украинские территории точно будут освобождены, на то, что это не случилось в те временные рамки, как он прогнозировал, главный разведчик страны объясняет причиной того, что украинские войска просто выбились из графика. Можно ли было войну закончить еще в 2022 году? Действительно ли теперь нереально даже спрогнозировать, когда может наступить мир? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в интервью "ТСН" высказал мнение, что во многом именно от позиции Запада многое зависело, как год назад, так и сейчас. Если бы западные партнеры быстрее поставляли Украине оружие, войну можно было бы закончить еще в 2022 году. Но Запад так и не решился на тот сценарий, чтобы Россия проиграла в этой войне, потерпела сокрушительное поражение. Поэтому России было подарено драгоценное время, за которое она перевооружилась, провела мобилизацию, существенно усилилась.
Аналитик считает, что сейчас Запад перестает интересоваться войной против Украины, что является естественным. И кто бы что не говорил, но у Запада есть усталость от войны. Партнерам приходится постоянно напоминать, что у нас война продолжается.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что прогнозировать год окончания войны очень и очень сложно, но все же можно предположить, что война точно не закончится в 2023 году и есть сомнения насчет следующего. Коваленко предположил, что в 2024-м противостояние двух сторон может перейти в завершающий этап.
Эксперт считает, что резкое завершение войны возможно, если российские оккупанты сбегут из Крыма. Это может стать переломным моментом, и тогда в Донецкой и Луганской областях не будет смысла удерживать позиции.
Александр Коваленко считает, что союзники могли бы скорее передать Украине нужно вооружение, но здесь много нюансов. В их числе и бюрократия, технологические и технические аспекты, а также финансовая составляющая.
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