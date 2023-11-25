Действительно ли война в Украине будет долгой: в чем вина Запада

Война в Украине затягивается и с каждым днем все меньше мнений, что эта война может закончиться в 2024, а то и в 2025 году. Почему это так? Все ли дело в желании Путина любой ценой добиться своих целей? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Затягивание войны больше выгодно России, нежели Украине

Израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире телеканала Эспрессо заявил, что невозможно сегодня назвать даже предварительно год, когда наступит прочный мир в Украине. Скорее всего на территории Украины будет идти долговременная война России против Украины.

Эксперт отметил, что затяжная война на истощение не выгодна никогда и никому, но в этом случае больше не выгодна Украине, чем России.

"Россияне, с одной стороны, не планировали такую долгую войну, но после того как Киев за три дня не произошел, после отступления из Харьковской области, из Херсонщины, если посмотреть, положение России на фронте не настолько и плохое: нет разрушения фронта, нет разрушения российской армии, российской государственности, враг не у ворот Москвы – более-менее воевать можно, отсюда все эти планы игры в долгую", — отметил Давид Гендельман.

По его словам, на Западе все хотят скорейшего завершения войны в Украине, но почему-то забывают, что Кремлем озвучены планы войны до 2026 года о наращивании вооруженных сил. То есть, даже 2026-й год не рассматривается Россией, как год, когда нужно будет завершать войну.

"Россия входит в долгую войну на истощение с лучших позиций, чем Украина. Даже обстрелы касаются лишь нескольких приграничных областей, вглубь России никто не залетает", — подытожил аналитик.

На Западе есть страх эскалации войны и применения Россией ядерного оружия

Директор Центра либеральной современности (LibMod) Ральф Фюкс (Ralf Fücks) в интервью "DW" высказал предположение, что в затягивании войны в Украине есть большая вина Запада, который на многие вещи недостаточно решительно реагировал. Эксперты условно делит западные страны на три лагеря.

В одном – те, кто делает ставку на военную победу Украины, будучи убежденными в том, что, говорит Фюкс, "если Путина не остановить в Украине, то на Украине он не остановится". К их числу он относит большинство стран Центральной и Восточной Европы, страны Балтии, Скандинавии и Великобританию.

Во втором лагере, по мнению Фюкса, "пятая колонна" Кремля: Венгрия с Орбаном, а также целый ряд европейских право- и левопопулистских партий, в США – это крыло Трампа, в Нидерландах – только что победивший на выборах Вилдерс, в ФРГ — "Альтернатива для Германии" и частично "левые". Эти силы, считает эксперт, выступают за то, чтобы огонь прекратился на условиях РФ и прекратились поставки оружия Киеву.

Вашингтон же, Берлин и Париж, по оценке Фюкса, хоть и поддерживают Украину вооружениями, но не во имя ее военной победы, а для того, чтобы Киев оказался в наиболее выгодной ситуации для переговоров с Россией, чтобы предотвратить крах Украины, обеспечить ее выживание. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), напомнил Фюкс, использует такую формулировку: "Нельзя допустить поражения Украины, нельзя допустить победы России".

Результатом такого подхода, полагает аналитик, должно стать "замораживание" войны вдоль линии фронта, когда ни та ни другая сторона будут неспособны добиться решающего успеха на поле боя и окажутся вынужденными начать переговоры.

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