Действительно ли «вагнеровцы» ушли из Украины – где объявятся

Глава ГУР Кирилл Буданов высказал мнение, что после мятежа Пригожина в России наемников ЧВК "Вагнера" Кремль больше не будет отправлять на войну в Украину. Можно ли сказать, что наемников Пригожина уже сейчас нет на фронте в Украине? И, где могут оказаться те бойцы, которых перебрасывают в Беларусь? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ЧВК Вагнера. Фото: из открытых источников

Нельзя говорить, что боевики ЧВК "Вагнера" полностью ушли из Украины

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона заявил, что "вагнеровцы" еще есть на территории Украины, но они действительно больше не участвуют в боевых действиях. Теперь их отодвинули на вторую и третью линии обороны оккупантов.

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По словам Коваленко, российская пропаганда сделала свое дело и теперь к ЧВК "Вагнера" сами россияне относятся как к предателям.

"Они находятся сейчас ближе ко второй линии, или даже к третьей линии... Находятся больше под наблюдением. К ним относятся фактически как к предателям... Но если какие-то подразделения, или какие-то наемники будут подписывать контракт с Министерством обороны, то они вернутся в составе той же самой российской армии", — заявил обозреватель.

Переброска "вагнеровцев" в страны Африки необходима для усиления бизнеса, приносящего кремлевским элитам сверхприбыли

Директор программы "российские и белорусские студии" Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Черногор во время круглого стола в Military Media Center высказал мнение, что больше всего вероятность, что спустя некоторое время пребывания в Беларуси боевиков "Вагнера" перебросят в страны Африки.

"Беларусь может быть использована как транзитная зона для переброски боевиков "Вагнера" в Африку и усиления того бизнеса, что приносит кремлевским элитам необлагаемые налогами и в бюджет РФ не идут", — заявил эксперт.

При этом Ярослав Черногор обратил внимание, что до сих пор нет точной информации – сколько "вагнеровцев" и когда Кремль перебросил в Беларусь.

Эксперт заявил, что "основываясь на выступлениях Лукашенко, можем допустить, что часть "вагнеровцев" будет привлечена к тренировкам белорусских военных. как инструкторы. Но это не предполагает тысячи человек".

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