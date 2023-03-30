Действительно ли Украина получает западную военную помощь вовремя

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Моесеенко Валентина
Украина получает все необходимое вооружение именно в те сроки, когда готова использовать его. Такое мнение в телеэфире высказал военно-технический эксперт, специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха, пишут "Комментарии".
Украина получает все необходимое вооружение в те сроки, когда готова к его использованию
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Николай Саламаха не согласен с мнением о том, что помощь Украине затягивается.
Он убежден, что получение самолетов F-16 в течение полугода означало бы потерять большинство из них даже не во время боевых действий, а из-за неготовности к их технической эксплуатации. Подобные примеры сказываются и на имидже изготовителей.
Эксперт отметил, что процесс обучения использованию вооружения заключается не только в подготовке военных, в изучении строения вооружения, порядка и способов его использования, но и в создании инфраструктуры, подготовки, в том числе и штабов. По его мнению, для перехода украинской армии на стандарты НАТО абсолютно во всех сферах военного дела необходимо провести оценку всех процессов и принять соответствующие решения для их ускорения.
Напомним, "Комментарии" писали, что вскоре Вооруженные Силы Украины планируют начать новое контрнаступление. Но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил тезис, что нарратив о решающем моменте – опасен для Украины. Высокопоставленный чиновник призвал не воспринимать будущее контрнаступление ВСУ как одно решающее сражение войны.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на исход контрнаступления повлияет западная бронетехника. А вот время и место применения этого бронекулака определяют украинские военные командующие.
Читайте на сайте "Комментарии" — еще один прогноз: когда закончится война в Украине.
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