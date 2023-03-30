Действительно ли Украина получает западную военную помощь вовремя

Украина получает все необходимое вооружение именно в те сроки, когда готова использовать его. Такое мнение в телеэфире высказал военно-технический эксперт, специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха, пишут "Комментарии".



Украина получает все необходимое вооружение в те сроки, когда готова к его использованию

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"В ближайшее время невозможно начать производство дальнобойного оружия на территории Украины, потому что сейчас даже для Запада его сбор – это освоение новых технологических процессов и создание новых производственных мощностей. Но благодаря помощи международных партнеров сегодня у Украины уже есть возможность бить по тылам противника на расстояние до 150 км", — высказывает мнение эксперт.

Николай Саламаха не согласен с мнением о том, что помощь Украине затягивается.

"Мы получаем все средства вооружения, которые нам необходимы, именно в те сроки, когда мы готовы это использовать. Ведь, посмотрите, что прозвучала фраза, что предоставление F-16 – это 18 месяцев, а 18 месяцев – это как раз в те сроки, которые необходимы для того, чтобы подготовить инфраструктуру на территории Украины, подготовить технических специалистов и подготовить летчиков. Тем более, на подготовку летчиков, наверное, времени уйдет все-таки меньше, чем на подготовку технических специалистов, а тем более на подготовку инфраструктуры”, — сказал эксперт.

Он убежден, что получение самолетов F-16 в течение полугода означало бы потерять большинство из них даже не во время боевых действий, а из-за неготовности к их технической эксплуатации. Подобные примеры сказываются и на имидже изготовителей.

"Поэтому прежде чем предоставлять нам какие-то типы вооружения, сейчас страны, готовые предоставить, оценивают всесторонне наши возможности и совместными решениями готовятся подобные шаги", — сказал Саламаха.

Эксперт отметил, что процесс обучения использованию вооружения заключается не только в подготовке военных, в изучении строения вооружения, порядка и способов его использования, но и в создании инфраструктуры, подготовки, в том числе и штабов. По его мнению, для перехода украинской армии на стандарты НАТО абсолютно во всех сферах военного дела необходимо провести оценку всех процессов и принять соответствующие решения для их ускорения.

Напомним, "Комментарии" писали, что вскоре Вооруженные Силы Украины планируют начать новое контрнаступление. Но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил тезис, что нарратив о решающем моменте – опасен для Украины. Высокопоставленный чиновник призвал не воспринимать будущее контрнаступление ВСУ как одно решающее сражение войны.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на исход контрнаступления повлияет западная бронетехника. А вот время и место применения этого бронекулака определяют украинские военные командующие.

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