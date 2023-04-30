Действительно ли Украина не готова к контрнаступлению, - объяснил ситуацию эксперт

С заголовком " Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет выбора " вышла статья в английском издании The Times. Рефлексию на нее в соцсетях обнародовал эксперт Института им. Александра Поля Павел Верновский, пишут "Комментарии".



Война в Украине может затянуться очень долго

"Знаю, сейчас многие будут говорить, раньше у нас тоже никто не верил и со всем тем нам удавалось сделать невозможное, – пишет эксперт. – В самой статье британские военные, у которых авторы статьи спрашивали их мнения, тоже об этом говорят, но сейчас немного другая ситуация".

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Одной из основных причин неготовности нашей армии английские военные считают недостаточность боеприпасов. И количество отправленного оружия не имеет значения из-за того, что для него не хватает боеприпасов. Потому они хоть и ожидают определенных успехов, но очень ограниченных.

"А знаете, что самое грустное в этой ситуации? Что такой же дефицит снарядов есть и в России. Не столь критический как в Украине, но также достаточно ощутим. И понятно почему, — пишет эксперт. – У них были гигантские советские запасы и когда они их почти исчерпали, то их промышленность оказалась неспособной выйти на не необходимые объемы производства. Хотя лично по моему мнению это только вопрос времени".

По мнению Павла Вернивского, россияне смогут найти оборудование и рано или поздно они смогут увеличить производство старых советских снарядов. Это только вопрос времени. Может, несколько лет, а может год.

"И на этот счет мне упоминается еще одна статья в Economist с заглавием: Россия может выдержать длительную войну, но не более интенсивную. То есть, в то время, когда у нас появился уникальный шанс сломать ситуацию из-за истощения запасов в России, мы не можем им воспользоваться, потому что сами не готовились к изнурительной войне", — объясняет эксперт.

По его словам, хотя российская экономика конечно сильно проигрывает в эффективности западным экономикам. Но, к сожалению, остается намного эффективнее украинского.

"И именно из-за этой неэффективности нашей экономики, эта война может затянуться очень надолго. По двум причинам. Из-за того, что не будет средств, чтобы сломить сопротивление россиян. А во вторых, что сами россияне будут ощущать нашу слабость и верить в то, что нас можно будет дожать. Вообще за эту расхлябанность мы заплатим очень высокую цену", — резюмирует Павел Верновский.

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