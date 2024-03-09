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Действительно ли у россиян новый успех в районе Авдеевки: в США дали ответ

По сообщениям ISW, российские войска устроили в Авдеевке тактическую неожиданность

сегодня, 10:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска улучшили свои тактические возможности и использовали тактическую неожиданность в течение последних недель в районе Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Институт изучения войны (ISW).

Действительно ли у россиян новый успех в районе Авдеевки: в США дали ответ

Российские военные. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, это свидетельствует о том, что отдельные элементы российской армии могли усвоить тактическую адаптацию, полученную во время проведения наступательных операций в Украине. 

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 8 марта заявил, что российские войска смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки в районы вблизи северо-восточной Авдеевки. Машовец заявил, что российские войска осуществили эту перегруппировку и тактическое смещение, не давая украинским войскам в полной мере осознать это.

Отчет Машовца свидетельствует о том, что российские войска продвинулись в этом районе из-за определенной тактической неожиданности.

Военные аналитики отметили, что способность российских войск достичь элементов тактической неожиданности в такой оперативной среде заслуживает внимания. 

Других заметных случаев применения российскими войсками тактической неожиданности или ее использования в последнее время ISW не наблюдал. 

То, что Россия смогла сделать это вблизи Авдеевки, не обязательно свидетельствует о более широких российских возможностях. 

По мнению ISW, российские войска продемонстрировали ограниченную адаптацию на тактическом уровне на определенных участках фронта, но широкомасштабные российские тактические неудачи по всей Украине свидетельствуют о том, что российское военное командование не усвоило и не распространило тактические адаптации среди всех группировок российских войск, действующих в Украине.

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