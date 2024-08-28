Действительно ли у РФ осталось всего три МиГ-31К для ударов по Украине: какую тактику использует враг

Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Однако действительно ли все так безоблачно для страны-агрессора? Правда ли, что в РФ осталось ограниченное количество МиГ-31К? Почему РФ одновременно использует ракеты и дроны для атак по Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

МиГ-31. Фото: из открытых источников

Там, где нет систем Patriot или SAMP/T, баллистику сбить невозможно

Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире телеканала "Киев24" выразил думу, что в России осталось только три самолета МиГ-31К, которыми они могут наносить удары по Украине.

"У них осталось 3 МиГ-31К, вчера было 3 удара "Кинжалами", сегодня было 3 удара "Кинжалами". Это говорит о том, что у них осталось 3 МИГ-31К, потому что два наших удара по аэродрому "Саваслейка" дали результаты. Может, там есть какие-то еще МИГ-31К, которые можно отремонтировать, но в настоящее время у них три "Кинжала", — подчеркнул эксперт.

При этом Константин Криволап заметил, что там, где нет систем Patriot или SAMP/T, баллистику сбить невозможно. Он также слышал, что в этом вопросе должны помочь самолеты F-16, но это не так.

"Нет самолетов таких в мире, нет ракет воздушного базирования, которые могли бы уничтожать баллистические ракеты. Точка. Больше здесь не о чем говорить. Или у нас есть "Patriot" и "SAMP/T", и тогда мы сбиваем и "Кинжалы" , и "Искандеры-М", и всю другую баллистику, или если у нас их там нет, будут попадания. Это надо четко понимать", — констатировал Кривполап.

РФ проводит разведку, а затем атакует найденные цели.

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV выразил мнение, что во время атаки на Украину армия РФ проводит разведку, после чего добивает объекты, которые считает нужными.

Эксперт отметил, что 26 августа россияне использовали примерно 75% того, что они приготовили. А уже 27 августа РФ провела разведку и добивала те объекты, которые она считала необходимыми, так как большинство ракет и дронов были сбиты системами ПВО.

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