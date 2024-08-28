Действительно ли у РФ осталось всего три МиГ-31К для ударов по Украине: какую тактику использует враг

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Кравцев Сергей
Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Однако действительно ли все так безоблачно для страны-агрессора? Правда ли, что в РФ осталось ограниченное количество МиГ-31К? Почему РФ одновременно использует ракеты и дроны для атак по Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
МиГ-31. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире телеканала "Киев24" выразил думу, что в России осталось только три самолета МиГ-31К, которыми они могут наносить удары по Украине.
При этом Константин Криволап заметил, что там, где нет систем Patriot или SAMP/T, баллистику сбить невозможно. Он также слышал, что в этом вопросе должны помочь самолеты F-16, но это не так.
Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV выразил мнение, что во время атаки на Украину армия РФ проводит разведку, после чего добивает объекты, которые считает нужными.
Эксперт отметил, что 26 августа россияне использовали примерно 75% того, что они приготовили. А уже 27 августа РФ провела разведку и добивала те объекты, которые она считала необходимыми, так как большинство ракет и дронов были сбиты системами ПВО.
Также издание "Комментарии" сообщало – близка ли Украина к блекауту после ракетного удара РФ: когда ситуация улучшится.
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