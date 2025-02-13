Действительно ли Трамп решил переписать миропорядок вместе с Путиным: что это значит для Украины

Украина вместе с европейскими партнерами постепенно приходит в себя после заявлений президента США Дональда Трампа по результатам переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. О том, что же действительно произошло для Украины 12 февраля издание "Комментарии" разбиралось, проанализировав мнения экспертов.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Нужно рассказать народу, что происходит и что ждать в ближайшие 4 года

Экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан отметил, что сейчас вынужден признать, что на этот раз серьезно ошибся в своих прогнозах по развитию ситуации в связи с приходом к власти Трампа.

"Думал, что Украину ждут 3-5 тяжелых и критически важных месяцев, до момента пока администрация Трампа войдет в курс дел, проведет инвентаризацию наследия предшественника и выработает план противодействия россии и другим тоталитарным режимам, которые вместе в разных форматах разрушают существующий мировой порядок и подвергают сомнению само право на существование демократии. Оказалось все гораздо хуже. Трамп пришел со своим видением мирового строя и соответственно сформировал свою администрацию. И это видение отличается кардинальным образом от того, как мыслили все предыдущие президенты США со времен второй мировой войны, включая сам Трамп 1.0. Следовательно, тяжелыми будут все четыре года пребывания Трампа у власти. А возможно и больше, если он так инфицирует мозги американцев пропагандой своих идей, как это удалось его кумиру Путину по отношению к россиянам, что преемником станет кто-то еще более трампистским", – отметил Трюхан.

Что касается того, что же делать Украине, то первое, что советует эксперт, это не спешить соглашаться на кабальные условия Трампа и Путина (да, фактически речь идет об общей ультимативной позиции этой парочки).

"Во-первых, Украина никому ничего не должна, когда речь идет о оказанной безвозвратной помощи, финансовой, военной или другой. Во-вторых, США не выполнили свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму и ряду других двусторонних документов, в том числе о стратегическом партнерстве и безопасности. В-третьих, у Украины есть армия, которая противостоит россиянам уже 11 лет, это фактор, с которым Трампу придется считаться, а пути страдает от него все это время, в том числе и сегодня", – отметил экс-дипломат.

По его словам, нужно переключиться на повышение уровня партнерства с элементами союзнических отношений с европейскими государствами, по модели Великобритании. Германия (после выборов), Франция, Польша, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Италия, Испания – приоритетные государства. Именно в такой последовательности.

"Третий момент – изменить законодательство о выборах, предусмотрев возможность онлайн голосования из-за границы и для внутренне перемещенных лиц и наших воинов. Технически обеспечить – это не сложно. Резерв , Армия и то же Действие тому подтверждение. Власть нужно перезапустить уже в этом году, чтобы выбить основу для популистской критики так называемой легитимности президента у наших врагов и предоставить карт-бланш от общества в сопротивление новому руководству государства. Четвертое – уже сейчас, безотлагательно, перевести всю экономику на военные рельсы. Обеспечивать армию техникой, боеприпасами и т.д. имеем собственные усилия, по крайней мере, на процентов 70-75. А еще нужно честно рассказать народу, что происходит и что ждать в ближайшие четыре года. Без украшений и сглаживания острых углов", – констатировал Вадим Трюхан.

Путин начал психологически обрабатывать Трампа

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, что события в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно. Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп женится на Путине и заставит нас к миру на российских условиях.

"Советую всем немного успокоиться. С Путиным и особенно с Трампом завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят, не значит, что именно так и будет", – отметил эксперт.

По его словам, главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса очень прост – это согласование и публичное оглашение даты, места, формата и повестки дня реальных рабочих переговоров между Россией и Украиной при модерации США, возможно и при участии ЕС.

"Если в ближайшее время (возможно после Мюнхена, до конца февраля) у нас будет конкретная информация о начале рабочих мирных переговоров, вот тогда точно можно будет сказать, что переговорный процесс вышел на качественно новый уровень. В противном случае это будет означать, что в позиции России ничего не поменялось. Просто Путин начал психологически обрабатывать Трампа, но не собирается идти на компромиссный вариант завершения войны, как хотят в команде Трампа", – подытожил эксперт.

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