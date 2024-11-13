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Действительно ли Торецк уже под россиянами: BILD раскрыл детали

Аналитик BILD Репке сообщает, что россияне контролируют около 70% территории Торецка

сегодня, 11:45
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Кравцев Сергей

Российские войска в ходе своего наступления продвинулись на 2,5 км до центра города Торецк Донецкой области, и сейчас контролируют уже около 70% территории города.  Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитик немецкого таблоида "BILD" Юлиан Рёпке.

Действительно ли Торецк уже под россиянами: BILD раскрыл детали

Бои за Торецк. Фото из открытых источников

Он отмечает, что ВСУ не удалось выбить россиян из центра Торецка, несмотря на многочисленные попытки.

"Уже несколько недель ВСУ пытаются срезать выступ российского наступления фланговыми ударами с севера и юга. Идут жестокие уличные бои за каждый многоквартирный дом. В результате город, где когда-то жили до 50 000 человек, превращён в руины", — сообщает Рёпке.

При этом, по данным аналитика, ВСУ не удаётся совершить контрудар, окружить и выбить россиян из многоквартирных домов в центре Торецка. Оккупанты сейчас контролируют около 70% территории города, в том числе улицу Центральную.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинским защитникам действительно удалось стабилизировать ситуацию в Торецке Донецкой области. При этом нельзя сказать, что враг больше не осуществляет попытки прорвать оборону ВСУ. Враг, как и раньше массово обстреливает город, а также предпринимает все новые и новые попытки штурмов. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Донецкой области российское командование готовит массированный штурм украинских позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" сообщил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Рубеж Даниил Борисенко.




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Источник: https://t.me/BILD_Russian/19845
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