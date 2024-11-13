Готовится массированный штурм позиций ВСУ: военный рассказал, куда стягивает войска РФ

В Донецкой области российское командование готовит массированный штурм украинских позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" сообщил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Рубеж Даниил Борисенко.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военный отметил, враг накапливает живую силу и технику на дальних подступах.

"Мы все ожидаем массированного штурма, но пока это тактика малых групп. То есть, они пытаются просочиться по посадкам, закрепиться малыми группами от 2 до 5 человек", — сказал Борисенко.

Он уточнил, FPV-дроны играют важную роль в сдерживании оккупантов сейчас. Воины пытаются уничтожать противника еще на подступах к передовым позициям, чтобы обезопасить украинскую пехоту.

Читайте также на портале "Комментарии" — в эти дни идут ожесточенные бои за город Курахово Донецкой области. Российские захватнические войска концентрируют свои силы в районе школы №3 в самом Курахово. Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады наносят им потери, однако ситуация остается сложной. Как передает портал "Комментарии", в Telegram-канале украинского аналитического проекта DeepState сообщается, что россияне в течение двух последних суток осуществляют механизированные заезды в район школы, высаживают там свою пехоту, а затем пытаются отойти.

Также издание "Комментарии" сообщало – за октябрь 2024 года Украина потеряла около 490 квадратных километров территории – самый большой показатель за последний год и с начала российского контрнаступления. Об этом сообщает DeepState.

По словам военных экспертов, не стоит оценивать успеваемость военных операций исключительно по количеству утраченных или добытых квадратных километров. Важна также способность армии удерживать стратегически важные позиции и эффективно использовать имеющиеся ресурсы для минимизации потерь.



