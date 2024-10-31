Действительно ли оккупантов остановили в Торецке: что говорят в ВСУ

Украинским защитникам действительно удалось стабилизировать ситуацию в Торецке Донецкой области. При этом нельзя сказать, что враг больше не осуществляет попытки прорвать оборону ВСУ. Враг, как и раньше массово обстреливает город, а также предпринимает все новые и новые попытки штурмов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Бои за Торецк. Фото из открытых источников

Реагируя на отчет американских экспертов из Института изучения войны (ISW) о восстановлении позиций в Торецке, Бобовнивкова заявила, что Силы обороны стабилизировали ситуацию и не дают россиянам продвигаться вперед.

По ее словам, в городских боях активно действует украинская пехота, они могут уничтожать врага и стабилизировали линию соприкосновения.

"Однако я хотела бы заметить, что количество обстрелов не уменьшается, несмотря на меньшее количество штурмов. Враг применяет как авиацию, так и артиллерию. И мы не видим снижения в этих средствах", — добавила Анастасия Бобовникова.

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По словам Анастасии Бобовниковой, ситуация в городе очень сложная и с каждым днем ухудшается.

"Враг "разбирает" город артиллерией, авиацией и fpv-дронами. В Торецке фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически "стерты" fpv- дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции", – рассказала Анастасия Бобовникова.

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