РФ наступает: стало известно, какую часть Торецка еще контролируют ВСУ

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Кравцев Сергей
Украинские военные контролируют примерно 40-50% города Торецк в Донецкой области, тогда как остальная часть города оккупирована россиянами. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.
Бои в Торецке. Фото из открытых источников
Сообщается, что сейчас в городе находится 1150 жителей. Чинчик отмечает, что из города есть возможность эвакуироваться.
Начальник Торецкой городской военной администрации добавил, что эвакуация проводится только в определенные временные интервалы, когда этому способствуют ситуация с безопасностью и погодные условия.
Читайте также на портале "Комментарии" — ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что украинским защитникам удается держать фронт и не допускать значительных прорывов противника. Вместе с тем нужно признать, что у российского диктатора Владимира Путина есть огромное желание выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до наступления холодов.
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