РФ наступает: стало известно, какую часть Торецка еще контролируют ВСУ

Украинские военные контролируют примерно 40-50% города Торецк в Донецкой области, тогда как остальная часть города оккупирована россиянами. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.

Бои в Торецке. Фото из открытых источников

"Около 40-50 процентов города находится под контролем Вооруженных Сил Украины, остальная территория захвачена врагом", – рассказал начальник Торецкой ГВА.

Сообщается, что сейчас в городе находится 1150 жителей. Чинчик отмечает, что из города есть возможность эвакуироваться.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы вывозить гражданских. Но это не та ситуация, когда людей можно централизованно вывозить автобусами, и они имеют возможность забрать ценные вещи и выехать в безопасные места", – отметил Василий Чинчик.

Начальник Торецкой городской военной администрации добавил, что эвакуация проводится только в определенные временные интервалы, когда этому способствуют ситуация с безопасностью и погодные условия.

Читайте также на портале "Комментарии" — ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что украинским защитникам удается держать фронт и не допускать значительных прорывов противника. Вместе с тем нужно признать, что у российского диктатора Владимира Путина есть огромное желание выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до наступления холодов.

"Резервы ВСУ, которые подошли на горячие направления, — это опытные, патриотически мотивированные командиры и военнослужащие, которые дают возможность сдерживать врага и не допустить прорыва, на который рассчитывает Путин. Он, конечно, хочет любой ценой во время этой летне-осенней кампании до холодов и дождей выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, получить определенное оперативное пространство, а затем двинуться на Запорожском и Николаевском направлениях и подтянуться на Харьковском", — подчеркнул эксперт.



