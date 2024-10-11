Какую задачу Путин поставил оккупантам до холодов: чем обернулся для ВСУ прорыв на Курщину

Российские войска не сбавляют темп и продолжают продвигаться на Донбассе. Какие шансы, что Путину удастся полностью захватить Донецкую и Луганскую области до начала холодов? Удержала бы Украина Покровск и другие ключевые города Донецкой области, если бы не начала операцию в Курской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинским защитникам удается держать фронт

Ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что украинским защитникам удается держать фронт и не допускать значительных прорывов противника. Вместе с тем нужно признать, что у российского диктатора Владимира Путина есть огромное желание выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до наступления холодов.

"Резервы ВСУ, которые подошли на горячие направления, — это опытные, патриотически мотивированные командиры и военнослужащие, которые дают возможность сдерживать врага и не допустить прорыва, на который рассчитывает Путин. Он, конечно, хочет любой ценой во время этой летне-осенней кампании до холодов и дождей выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, получить определенное оперативное пространство, а затем двинуться на Запорожском и Николаевском направлениях и подтянуться на Харьковском", — подчеркнул эксперт.

Генерал-лейтенант отметил, что несмотря на проблемы и перебои с поставками оружия и военной техники, ВСУ держат фронт.

Для нас шанс в том, что россияне сейчас забрасывают Курщину срочниками

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Новинарне" рассказал, что несмотря на операцию ВСУ в Курской области российское командование не сняло ни одного солдата из Донецкой области, где сосредоточены и наиболее многочисленные, и наиболее боеспособные их силы.

"Поэтому вполне логично, что они продолжают там наступление. Но ничего нового там не произошло — они продолжают там наступление, которое длится 2,5 года. Этот процесс начался весной 2022 года. У него был перерыв на полгода, когда они отбивали наше наступление на линии Суровикина. За все это время они даже одну область не дожали. Но да, все время они демонстрируют какой-то прогресс, страшной ценой", — сказал Дикий.

Он добавил, что скорее всего, российские оккупанты в ближайшее время все же смогут подойти к Покровску. Однако бои в самом городе могут продолжаться месяцами.

По словам ветерана, сколько бы резервов Украина не перебросила под Покровск — полностью остановить наступление агрессора там у Сил обороны не получилось бы. В то же время операцией в Курской области Украина приобретает значительно больше, считает эксперт.

"Для нас шанс в том, что они сейчас забрасывают Курщину срочниками потому, что есть политическое решение — не снимать боеспособные части с Донбасса. Она полностью переломила весь международный дискурс. Перед началом курской операции их (западные медиа, — ред.) было мониторить труднее, чем российские паблики. Доминирующим нарративом в западных медиа было, что Россия неумолима, победить ее невозможно... Упс, Курская операция. Меняется дискурс радикально", — пояснил Дикий.

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