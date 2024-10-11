Какую задачу Путин поставил оккупантам до холодов: чем обернулся для ВСУ прорыв на Курщину

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Кравцев Сергей
Российские войска не сбавляют темп и продолжают продвигаться на Донбассе. Какие шансы, что Путину удастся полностью захватить Донецкую и Луганскую области до начала холодов? Удержала бы Украина Покровск и другие ключевые города Донецкой области, если бы не начала операцию в Курской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что украинским защитникам удается держать фронт и не допускать значительных прорывов противника. Вместе с тем нужно признать, что у российского диктатора Владимира Путина есть огромное желание выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до наступления холодов.
Генерал-лейтенант отметил, что несмотря на проблемы и перебои с поставками оружия и военной техники, ВСУ держат фронт.
Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Новинарне" рассказал, что несмотря на операцию ВСУ в Курской области российское командование не сняло ни одного солдата из Донецкой области, где сосредоточены и наиболее многочисленные, и наиболее боеспособные их силы.
Он добавил, что скорее всего, российские оккупанты в ближайшее время все же смогут подойти к Покровску. Однако бои в самом городе могут продолжаться месяцами.
По словам ветерана, сколько бы резервов Украина не перебросила под Покровск — полностью остановить наступление агрессора там у Сил обороны не получилось бы. В то же время операцией в Курской области Украина приобретает значительно больше, считает эксперт.
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