Российские захватчики продолжают уничтожать город Торецк Донецкой области.

РФ продолжает наступать на Торецк. Фото из открытых источников

По словам спикера оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасии Бобовниковой, ситуация в городе очень сложная и с каждым днем ухудшается.

"Враг "разбирает" город артиллерией, авиацией и fpv- дронами. В Торецке фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически " стерты " fpv- дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции", – рассказала Анастасия Бобовникова.

По ее словам, таким образом, оккупационные войска РФ пытаются "выдавить" украинские силы и продвинуться, приходя на выжженную землю, где уже ничего нет.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США выразили обеспокоенность по поводу возможного участия северокорейских военных в войне в Украине на стороне России. По словам спикера Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, если сообщения об участии войск КНДР в российско-украинской войне подтвердятся, то это будет означать "значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай создал гигантскую армию шпионов численностью до 600 тысяч человек. Как пишет The Wall Street Journal, разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ. Сообщается, что китайские операции носят разный характер – от кибератак и научного и промышленного шпионажа до подкупа политиков. Издание пишет, что у западных спецслужб недостаточно ресурсов для противостояния китайской сети шпионов.