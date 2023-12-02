Действительно ли стоит ждать осложнения на фронте в 2024 году: к чему готовятся оккупанты

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Кравцев Сергей
После того, как российский диктатор Владимир Путин подписал бюджет с рекордными расходами на продолжение войны сам собой напрашивается вывод, что самые ожесточенные бои еще впереди. Действительно ли это так и оккупанты с новой силой попытаются наступать в 2024-м году? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Глава эстонской разведки Антс Кивисельг проанализировал военный бюджет России на 2024 год и бюджетный план на следующие несколько лет.
По его мнению, это значит, что россияне смогут продолжать войну в Украине в тех же масштабах, что и сейчас в следующем году. Впрочем, в 2025-2026 годах бюджет на оборону страны-агрессора немного уменьшится.
Аналитик и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо" заявил, что на фронте еще некоторое время будет происходить активизация сил оккупационных войск. ВСУ нужно выдержать давление врага, а также создать все условия для усиления оборонительной тактики и стратегии.
По мнению Згурца, кто бы что не говорил, но длительная война не является выгодным вариантом для РФ, потому что это сопровождает внутреннее напряжение. Путин не может своему населению показать логику изменений на линии фронта, и это создает внутреннее напряжение. Путин пытается использовать ситуацию, когда наши силы определенным образом истощились при проведении наступательных действий на юге, и теперь ему надо усиливать атаки по всей линии фронта, что сейчас и происходит.
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