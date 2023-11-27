Действительно ли США начали уговаривать Киев начать переговоры с РФ: в Госдепе дали ответ

Публикация таблоида Bild о давлении США и Германии на Украину с целью начала переговоров с РФ не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами сделал помощник госсекретаря США О'Брайен.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Заметка в "Bild" была интригующей. Однако нет. Нет американской политики... Мы всегда говорили, что решать это должна Украина. Мы ничего по Украине без Украины не решаем", — отметил дипломат во время телефонного брифинга для журналистов, посвященного поездке Блинкена в Европу.

По словам американского чиновника, "другая реальность здесь состоит в том, что мы не видим признаков того, что Россия готова рассмотреть возможность содержательных, настоящих переговоров о мире".

Отметим, накануне "Bild", со ссылкой на источник в правительственных кругах ФРГ писал, что США и Германия якобы хотят заставить президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Якобы в Вашингтоне и Берлине сознательно начали сокращать поставки оружия для украинской армии, намекая на то, что готовы предоставлять ровно столько, сколько хватит для удержания фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне давления, которое россияне осуществляют на фронте, мощно атакуя на Авдеевском направлении, а также на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, всё чаще со стороны западных СМИ и политиков звучат неприятные для Украины заявления. И, если со стороны венгерского премьера Виктора Орабна месседжи в стиле "россияне не проиграют" стали скорее правилом, чем исключением, то намеки со стороны США, что Украина может остаться без помощи – это уже серьезный звоночек. А ведь такие звучат и от наших европейских партнеров. Между тем, уменьшение нам помощи со стороны Запада с параллельным увеличением производства вооружений в России, чревато расширением войны в Украине, предупреждает командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Север", генерал-лейтенант Сергей Наев. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит на дипломатических фронтах российско-украинской войны.



