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Действительно ли сотрудники посольств европейских стран в панике покинули Украину: заявление СНБО

В сети пишут, что работники посольств Франции, США, Британии выехали из Украины

сегодня, 14:40
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Кравцев Сергей

Совет Нацбезопасности и обороны опроверг информацию российских пропагандистов, что сотрудники посольств ряда стран выехали из Украины в ноябре 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении СНБО.

Действительно ли сотрудники посольств европейских стран в панике покинули Украину: заявление СНБО

Удар межконтинентальной баллистической ракетой

На днях российская пропаганда обнародовала информацию, якобы сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины.

По словам пропагандистов, большинство из них находятся в Польше, другие поехали в свои страны.

"Информация, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран выехали за пределы Украины, не соответствует действительности", — сообщает СНБО.

В МИД Украины также назвали сообщение в сети фейком, направленным на то, чтобы посеять панику в украинском обществе.

Все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.

Отметим, что 20 ноября посольство США сообщило о подготовке России к массированному обстрелу Украины и на некоторое время прекратило работу. Впоследствии это же сделали другие иностранные дипучреждения, призвав своих граждан покинуть Украину,

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